На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки (ФОТО)

Певица Алла Пугачева сменила место своего зимнего пребывания, переехав из Юрмалы, где она обычно проводит лето, в Лимассол на Кипре. Недавно случайные прохожие заметили звезду во время прогулки по набережной. Фото и видео с ее участием начали быстро распространяться в Сети, в том числе на одном из фан-аккаунтов.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На снимках Пугачева появилась на свежем воздухе в черных шортах, спортивной толстовке, белой футболке и кроссовках. Дополняла ее образ цепочка с очками на груди.

Следует отметить, что впечатления от этой прогулки усилились из-за отсутствия рядом с ней детей или мужчины, что стало темой для обсуждения в контексте слухов о возможных трудностях в отношениях с Максимом Галкиным. Напомним, что у Пугачевой и Галкина начались проблемы в браке . Российская светская львица и певица Елена Кравец, поддерживающая российское вторжение в Украину, решила распространить новые сплетни о жизни известных деятелей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Кстати, подобные действия часто можно наблюдать среди российских звезд, поддерживающих официальную политику Кремля, и делают это для пиара, не имея никаких подтверждений своим словам. Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин открыто осудили российскую агрессию против Украины и переехали жить за границу. Сначала пара избрала Израиль, однако сейчас известно, что Примадонна вместе с детьми временно находится на Кипре, пока муж проводит гастроли. В одном из своих комментариев для российских медиа Кравец заявила, что Галкин ведет себя как типичный абьюзер. Кроме того, Кравец предположила, что Алла Пугачева пожертвовала всем ради своего мужа.

