На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Певица Алла Пугачева сменила место своего зимнего пребывания, переехав из Юрмалы, где она обычно проводит лето, в Лимассол на Кипре. Недавно случайные прохожие заметили звезду во время прогулки по набережной. Фото и видео с ее участием начали быстро распространяться в Сети, в том числе на одном из фан-аккаунтов.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
На снимках Пугачева появилась на свежем воздухе в черных шортах, спортивной толстовке, белой футболке и кроссовках. Дополняла ее образ цепочка с очками на груди.
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