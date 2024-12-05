На фронте погиб украинский музыкант: его ремиксы слушали тысячи

Украинский музыкант и военный Юрий Мелофон погиб на фронте 2 декабря во время выполнения боевого задания. Его имя хорошо известно поклонникам украинской музыки благодаря сотрудничеству с певицей Лавикой. Он создавал ремиксы на ее песни, но война изменила его жизнь, заставив взять в руки оружие.

Юрий Мелофон погиб на войне: музыкант и герой Украины

Юрий и Лавика (настоящее имя – Любовь Юноша) начали работать вместе в 2012 году. Его ремиксы стали важной частью творчества певицы, однако, даже когда их сотрудничество завершилось, дружба оставалась крепкой. С началом полномасштабного вторжения Юрий одним из первых вышел на связь с Лавикой, чтобы поддержать ее, а затем пошел защищать страну.

"Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой брат – он агитировал весь свой батальон заходить в действие и делать огласку на мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться по этому делу, ведь "брат боролся, и ты борись", – вспоминает Любовь.

Он оставил после себя не только музыкальное наследие, но и семью – жену и маленького сына.

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