На концерте российской певицы скончалась фанатка

Российская певица Елена Ваенга попала в эпицентр скандала после того, как во время ее концерта в Твери 23 февраля скончалась одна из зрительниц. Следственный комитет начал проверку в связи со смертью женщины, а российские СМИ сообщают о деталях происшествия и выдвигают разные версии.

Елена Ваенга (фото из открытых источников)

71-летняя Тамара посетила концерт Ваенги вместе с подругой в одном из местных дворцов культуры. Во время антракта обе женщины почувствовали себя плохо, и Тамара, уходя из зала, потеряла сознание.

В зале находился врач-кардиолог, который оказывал усопшей первую помощь до приезда скорой помощи. Скорая прибыла через девять минут после вызова, однако медики констатировали смерть.

Очевидцы считают, что женщине стало плохо из-за удушья в зале, на что жаловались многие зрители. В то же время администрация дворца утверждает, что температурный режим был в норме.

После инцидента Елена Ваенга прервала концерт, заявив: "Не могу петь, когда в фойе человек лежит". Это был единственный комментарий певицы по ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная певица дослужилась и получила высокое звание от Путина . Популярная в России певица Елена Ваенга теперь открыто поддерживает войну и действия Владимира Путина. Ранее исполнительница исполняла украинские песни, однако после начала полномасштабного вторжения ее взгляды кардинально изменились.

Вместо слов поддержки украинцам она открыто выразила симпатию к российским властям и лично к Путину, что вызвало возмущение даже среди ее сторонников. Недавно Ваенга также получила звание заслуженной артистки РФ за любовь к режиму Кремля. Елена Хрулева (настоящая фамилия певицы) родилась в Мурманске. Она училась игре на фортепиано в музыкальной школе, а ее карьера началась в конце 90-х, когда она занималась написанием песен.

