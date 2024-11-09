На отдыхе умерла всемирно известная модель: случившееся

Британская супермодель Джорджина Купер внезапно скончалась во время отдыха в Греции. Ей было 46 лет. Модель вместе с мужем, с которым вышла замуж только месяц назад, приехала на отдых в октябре. Пара поселилась в одном из отелей на греческом побережье, но Джорджине внезапно стало плохо. Ее немедленно отвезли в местную больницу, однако ее состояние быстро ухудшалось.

Во время отдыха в Греции внезапно скончалась известная супермодель во время отдыха в Греции

После нескольких дней в местной больнице медики решили перевезти Джорджину в Крит, где она находилась в отделении интенсивной терапии еще пять дней. К сожалению, даже интенсивная помощь не спасла ее. Причину смерти не разглашают, но известно, что несколько лет назад Джорджина переболела COVID-19, который серьезно повлиял на ее здоровье. С тех пор модель часто испытывала проблемы со здоровьем.

Тело Джорджины уже вернули в Великобританию, где скоро состоится церемония похорон. У Джорджины остался сын-подросток и новый мужчина, с которым она успела обручиться незадолго до смерти.

Джорджина Купер начала свою модельную карьеру еще в юном возрасте. В 13 лет она впервые приняла участие в конкурсе красоты, а спустя всего два года, в 15, снялась в популярном клипе группы Bon Jovi, что принесло ей большую популярность. После этого ее карьера стремительно выросла: работала с известными брендами, такими как McQueen, Burberry, Armani и Versace, появлялась на обложках модных журналов и участвовала в рекламных кампаниях. Однако около 14 лет назад Джорджина решила завершить карьеру, чтобы воспитывать сына.