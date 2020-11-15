На звезду «Гарри Поттера» подали в суд из-за ДТП

Известного актера Майкла Гэмбона, которого миллионы зрителей знают по роли Альбуса Дамблдора в кинофильме "Гарри Поттер", обвиняют в аварии, произошедшей три года назад.

Майкл Гэмбон / entertainmentforus.com

Против знаменитости выступил британский адвокат, который уверяет, что Майкл Гэмбон стал виновником ДТП, в котором он пострадал. Актер сбил его на своем автомобиле, когда тот передвигался по дороге на велосипеде.

По словам адвоката, звезда "Гарри Поттера" не заметил его и якобы сбил, совершая манёвр. В результате у пострадавшего был перелом лодыжки и повреждения связок. Также адвокат утверждает, что из-за случившегося у него развивалась психологическая травма, сейчас он боится автомобилей и больше не садится за велосипед.

Пострадавший обратился в суд и требует у актера моральную компенсацию в размере 55 тыс. фунтов стерлингов (более 2 млн гривен).

Однако, СМИ считают, что юрист проиграет дело, так как сразу возникает вопрос, почему он три года после аварии молчал и лишь сейчас требует компенсацию. Помимо этого, судьи сомневаются в правильности показаний здоровья пострадавшего, поэтому отправили его на повторное обследование.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Гарри Поттера" Руперт Грин на днях зарегистрировался в Instagram и представил свою маленькую дочь.

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