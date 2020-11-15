kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.11.2020

BTC/USD

16032.63

ETH/USD

457.09

LTC/USD

62.69

НБУ 15.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона На звезду «Гарри Поттера» подали в суд из-за ДТП
commentss НОВОСТИ Все новости

На звезду «Гарри Поттера» подали в суд из-за ДТП

Судебный иск против звезды подал британский адвокат

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Известного актера Майкла Гэмбона, которого миллионы зрителей знают по роли Альбуса Дамблдора в кинофильме "Гарри Поттер", обвиняют в аварии, произошедшей три года назад.

На звезду «Гарри Поттера» подали в суд из-за ДТП

Майкл Гэмбон / entertainmentforus.com

Против знаменитости выступил британский адвокат, который уверяет, что Майкл Гэмбон стал виновником ДТП, в котором он пострадал. Актер сбил его на своем автомобиле, когда тот передвигался по дороге на велосипеде. 

По словам адвоката, звезда "Гарри Поттера" не заметил его и якобы сбил, совершая манёвр. В результате у пострадавшего был перелом лодыжки и повреждения связок. Также адвокат утверждает, что из-за случившегося у него развивалась психологическая травма, сейчас он боится автомобилей и больше не садится за велосипед.

Пострадавший обратился в суд и требует у актера моральную компенсацию в размере 55 тыс. фунтов стерлингов (более 2 млн гривен). 

Однако, СМИ считают, что юрист проиграет дело, так как сразу возникает вопрос, почему он три года после аварии молчал и лишь сейчас требует компенсацию. Помимо этого, судьи сомневаются в правильности показаний здоровья пострадавшего, поэтому отправили его на повторное обследование. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Гарри Поттера" Руперт Грин на днях зарегистрировался в Instagram и представил свою маленькую дочь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13193825/harry-potter-michael-gambon-lawsuit/amp/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ