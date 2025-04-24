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Набрала 30 кг и испытывает проблемы с памятью: куда исчезла известная эстрадная певица в РФ

Как сейчас выглядит путинистка Эдита Пьеха

24 апреля 2025, 23:15
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Лиля Воробьева

В России обеспокоились состоянием здоровья советской эстрадной певицы Эдиты Пьехи, известной своей поддержкой российской агрессии против Украины.

Набрала 30 кг и испытывает проблемы с памятью: куда исчезла известная эстрадная певица в РФ

Эдита Пьеха (фото из открытых источников)

По информации российских СМИ, у 87-летней артистки стали проявляться признаки старческой деменции — в частности, проблемы с памятью и дезориентация в пространстве.

Кроме того, появились сообщения о значительном ухудшении физического состояния певицы. По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, она набрала около 30 килограммов и уже долгое время не выходит на улицу. Лишний вес, как утверждают авторы, вызвал дополнительную нагрузку на сердце, что стало причиной частых гипертонических кризов и высокого давления. Поэтому близким Пьехи приходится вызывать врачей и делать инъекции.

В сети также распространяется фотография, на которой певицу трудно узнать. В то же время ее помощница отрицает информацию об ухудшении состояния здоровья.

Набрала 30 кг и испытывает проблемы с памятью: куда исчезла известная эстрадная певица в РФ - фото 2

"Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было", — отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как сегодня выглядит Катя Пушкарева . Российская актриса Нелли Уварова, получившая популярность благодаря роли в сериале "Не родись красивой", в последнее время редко появляется на телеэкранах.

После стремительного взлета ее карьеры актриса постепенно скрылась из медийного пространства. Ранее появлялись сообщения, что Уварова увлеклась религией, а также больше сфокусировалась на театральной деятельности, волонтерстве и семье. Однако в российских пропагандистских СМИ появлялась информация, что не все гладко и в ее личной жизни. Она намекала, что за годы брака чувства постепенно утратили свою свежесть.



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Источник: https://360.ru/news/znamenitosti/pomoschnitsa-edity-pehi-oprovergla-vozrastnuju-dementsiju-pevitsy/
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