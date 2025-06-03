Написал музыку к "Мой ласковый и нежный зверь": умер известный советский композитор

3 июня 2025 года скончался советский и молдавский композитор Евгений (Эуджен) Дога. Ему было 89 лет. О смерти музыканта сообщила его семья.

Евгений Дога (фото из открытых источников)

"С глубокой грустью семья сообщает, что сегодня, 3 июня 2025 года, в 13:20, в возрасте 89 лет скончался Евгений Дога", – говорится в некрологе, опубликованном на официальной Facebook-странице композитора.

Близкие не стали раскрывать подробности и обстоятельства смерти. В СМИ возможными причинами называют осложнения, вызванные онкологическим заболеванием, в частности, сердечную недостаточность.

На смерть выдающегося композитора отреагировала также президент Республики Молдова Майя Санду.

"Мне было грустно слышать о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабелла", мы плакали, слушая музыку из "Лаутарии". Мы всюду носим с собой знаменитый вальс из "Gingașa și tandra mea fiară" ("Мой пожалуйста") из первых нот. Благодаря его творчеству Молдова стала красивее и богаче. Мы прощаемся с ним с грустью, но и с благодарностью. блоге в Instagram.

В творческом наследии Евгения Доги — три балета, концертная опера "Диалоги любви", музыкальная комедия "Ясский карнавал", симфоническая поэма "Мама", семнадцать кантат, музыка для эстрадных, симфонических и струнных оркестров, хоры, романсов, сборники песен, музыка к театральным постановкам и телефильмам. Самой известной его работой считается вальс, написанный для фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Это произведение получило мировое признание и неформально считается одним из музыкальных шедевров XX века.

Следует добавить, что Евгений Дога критически относился к аннексии Крыма и признавал за Украину право на собственную идентичность. Он открыто осуждал имперские амбиции России по возвращению бывших советских республик и ее вмешательству в дела суверенных государств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер скульптор и художник Зураб Церетели . Сегодня ночью скончался известный скульптор и художник Зураб Церетели. Об этом сообщили о кремлевских СМИ со ссылкой на информацию помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

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