Нарастила уши: жена российского продюсера испугала внешним видом (ФОТО)

Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекала, Дарья Эрвин, снова привлекла пользователей своим внешним видом. На фоне ее резкого похудения подписчики заметили изменения в виде ушей, которые теперь кажутся более выразительными. В соцсетях начали появляться предположения, что девушка могла прибегнуть к пластической операции, чтобы увеличить уши, о чем сообщает российский ресурс Starhit.

Дарья Эрвин (фото из открытых источников)

Комментаторы выражали недоумение, почему, имея финансовые возможности, Эрвин не воспользовалась пластической хирургией для коррекции. Она же, реагируя на обсуждение, ответила с сарказмом, спросив, действительно ли люди считают, что она прибегала к операциям не только для смены груди и ягодиц, но теперь и для ушей.

"Ха-ха, да вы из тех, кто думал, что у меня пластическая операция на груди и ягодицах? Что теперь произошло? У вас закончились теории заговора? Теперь это уши?" – ответила жена Цекало.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская певица рассказала, как ей угрожал российский продюсер из-за отказа. В 2000-х годах девичий поп-дуэт Алиби, состоявший из Анны и Ангелины Завальских, добился значительной популярности как в Украине, так и за рубежом. Под руководством их отца-продюсера сестры выступали на ведущих концертных площадках.

На талант дуэта обратил внимание музыкальный продюсер Александр Цекало, уроженец Киева, на тот момент работавший в России и оказавший там большое влияние. Он активно налаживал с ними дружеские отношения, приглашая девушек на разные выступления и проекты.

Однако настоящая суть продюсера открылась, когда сестры отказали ему в использовании их песни "Исповедь" в сериале, который тогда снимал Цекало.

