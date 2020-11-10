«Наслаждаюсь»: дочь Спилберга рассказала о работе в порноиндустрии

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Светлана Шкурупий
24-летняя
Микаэла — приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга работает в
порноиндустрии и впервые откровенно рассказала о своей карьере.
Стивен Спилберг и его дочь Микаэла| фото: Chris Carlson/AP/Shutterstock
Девушка
призналась, что начала работать в порно, потому что захотела быть финансово
независимой и сейчас она вполне довольна своим решением. Микаэла призналась,
что наслаждается своей деятельностью, ведь эта работа подарила ей полноценный
способ существования.
Дочь
Спилберга рассказала, что ее психологическое состояние улучшилось и она даже
начала танцевать. Раньше девушка не раз подвергалась депрессии и увлекалась
наркотическими веществами, а работа в порноиндустрии, по ее словам, помогла ей
справиться с эмоциональными проблемами.
Известно, что родители Микаэли не стали препятствовать ее карьере в столь пикантной сфере, но все же были смущены и взволнованы публичным признанием дочери.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года приемная дочь кинорежиссера заявила, что начинает самостоятельній путь и будет порноактрисой. Но только в жанре "соло", а другие предложения будет отклонять, потому что у нее есть возлюбленный мужчина и она не хочет навредить их отношениям.
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