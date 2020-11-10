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«Наслаждаюсь»: дочь Спилберга рассказала о работе в порноиндустрии

Девушка призналась, что очень довольна своей работой

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

24-летняя Микаэла — приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга работает в порноиндустрии и впервые откровенно рассказала о своей карьере.

«Наслаждаюсь»: дочь Спилберга рассказала о работе в порноиндустрии

Стивен Спилберг и его дочь Микаэла| фото: Chris Carlson/AP/Shutterstock

Девушка призналась, что начала работать в порно, потому что захотела быть финансово независимой и сейчас она вполне довольна своим решением. Микаэла призналась, что наслаждается своей деятельностью, ведь эта работа подарила ей полноценный способ существования.

Дочь Спилберга рассказала, что ее психологическое состояние улучшилось и она даже начала танцевать. Раньше девушка не раз подвергалась депрессии и увлекалась наркотическими веществами, а работа в порноиндустрии, по ее словам, помогла ей справиться с эмоциональными проблемами.

Известно, что родители Микаэли не стали препятствовать ее карьере в столь пикантной сфере, но все же были смущены и взволнованы публичным признанием дочери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года приемная дочь кинорежиссера заявила, что начинает самостоятельній путь и будет порноактрисой. Но только в жанре "соло", а другие предложения будет отклонять, потому что у нее есть возлюбленный мужчина и она не хочет навредить их отношениям.


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Источник: https://www.thedailybeast.com/steven-spielbergs-daughter-mikaela-spielberg-is-a-sex-worker-and-shes-never-been-happier
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