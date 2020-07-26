Настя Ивлеева и ее супруг Элджей заболели коронавирусом

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева призналась, что вместе с супругом рэпером Элджеем заболела на COVID-19. На своей странице в Instagram знаменитость написала, как проявлялась болезнь и как она себя чувствует сейчас.

Настя рассказала, что вместе с мужем сделала тест на коронавирусную инфекцию после того, как они потеряли вкус. Этот симптом их серьезно насторожил. До этого, у звезд были признаки простуды. Ивлеева написала, что у Алексея несколько дней было простудное недомогание, а у нее отмечалась сильная слабость, насморк и головные боли. После сдачи теста, врач подтвердил в организме наличие коронавируса.

Также телеведущая написала, что на COVID-19 заболела вся их семья. Сейчас они чувствуют себя нормально, лишь ощущают вялость и слабость. Знаменитости находятся под круглосуточным наблюдением врачей и должны две недели соблюдать условия самоизоляции. Также Настя отметила, что знает, какие препараты стоит принимать.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом.

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