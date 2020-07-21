Настя Каменских покорила красотой в коротком платье

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Светлана Шкурупий
@kamenskux
Украинская артистка Настя Каменских любит радовать поклонников новыми яркими фотографиями. Эти выходные знаменитость провела на природе в Киевской области, где устроила себе живописную фотоссесию. Новыми кадрами звезда поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.
Певица позировала в легком мини-платье бежевого цвета с черным орнаментом на фоне реки, приподняв свой сарафан, чтобы продемонстрировать стройные ножки и бедра. Также она сделала несколько кадров на фоне высокой травы, а свой пост подписала так: "Mother Nature. Love my Ukraine".
К слову, живописные кадры певицы собрали в социальной сети за сутки более 180 тысяч лайков и положительные комментарии фанатов, которые отметили, что Настя выглядит очень красиво. Подписчики предполагают, что вместе с мужем артистка провела выходные в селе Кирданы Киевской области.
Напомним, недавно артистка Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в белом купальнике.
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