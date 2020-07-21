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Настя Каменских покорила красотой в коротком платье

Настя Каменских провела выходные на природе

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Настя Каменских покорила красотой в коротком платье

@kamenskux

Украинская артистка Настя Каменских любит радовать поклонников новыми яркими фотографиями. Эти выходные знаменитость провела на природе в Киевской области, где устроила себе живописную фотоссесию. Новыми кадрами звезда поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Певица позировала в легком мини-платье бежевого цвета с черным орнаментом на фоне реки, приподняв свой сарафан, чтобы продемонстрировать стройные ножки и бедра. Также она сделала несколько кадров на фоне высокой травы, а свой пост подписала так: "Mother Nature. Love my Ukraine". 

К слову, живописные кадры певицы собрали в социальной сети за сутки более 180 тысяч лайков и положительные комментарии фанатов, которые отметили, что Настя выглядит очень красиво. Подписчики предполагают, что вместе с мужем артистка провела выходные в селе Кирданы Киевской области.

Напомним, недавно артистка Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в белом купальнике. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жена Потапа показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.


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