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Найдены человеческие останки: вероятно, принадлежат пропавшему актеру

Британский актер вышел в горы несколько месяцев назад и скрылся. Туристы в этом районе обнаружили человеческие останки.

сегодня, 11:08
Автор:
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Slava Kot
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В калифорнийской пустыне, вблизи места поиска британского актера Джулиана Сэндса, были найдены человеческие останки. Актер скрылся в этом регионе в начале года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Найдены человеческие останки: вероятно, принадлежат пропавшему актеру

Британский актер Джулиан Сэндс. Фото из открытых источников

Человеческие останки обнаружили 24 июня, через полгода после того, как следователи начали поиски Джулиана Сэндса. Актер отправился в поход к калифорнийской горе Болди.


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"Гражданские туристы связались с департаментом шерифа после того, как они обнаружили человеческие останки в пустыне у горы Болди", — сообщили в прессрелизе шерифа округа Сан-Бернардино.

Следователи указывают, что окончательная идентификация найденных останков будет завершена через неделю.

Полиция отследила мобильный сигнал телефона британского актера и приступила к активным поисковым работам в этом регионе. Однако из-за сложных условий и плохой погоды привели к уменьшению активности поисков. В департаменте шерифа отметили, что, несмотря на потепление, многие районы остаются недоступными из-за крутой местности, а некоторые из них покрыты слоем снега и льда.

Брат Джулиана Сэндса рассказал, что актер любил ходить в горы, в том числе на длинные дистанции. 65-летний актер прошел более 430 км, приняв участие в походе под названием Пеннинский путь. Сэндс проходил до 50 км в день.

Британский актер известен по ролям в таких постановках как "Комната с видом", "24", "Смолвиль", а также играл с Дэниелом Крейгом в фильме "Девушка с татуировкой дракона".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об акуле, убившей россиянина в Египте: туристы зафиксировали момент нападения.

Также "Комментарии" писали, что   идентифицированы все люди на борту пропавшей подлодки, которая должна была исследовать Титаник.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66012686
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