Найдены человеческие останки: вероятно, принадлежат пропавшему актеру

В калифорнийской пустыне, вблизи места поиска британского актера Джулиана Сэндса, были найдены человеческие останки. Актер скрылся в этом регионе в начале года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.



Британский актер Джулиан Сэндс. Фото из открытых источников

Человеческие останки обнаружили 24 июня, через полгода после того, как следователи начали поиски Джулиана Сэндса. Актер отправился в поход к калифорнийской горе Болди.

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"Гражданские туристы связались с департаментом шерифа после того, как они обнаружили человеческие останки в пустыне у горы Болди", — сообщили в прессрелизе шерифа округа Сан-Бернардино.

Следователи указывают, что окончательная идентификация найденных останков будет завершена через неделю.

Полиция отследила мобильный сигнал телефона британского актера и приступила к активным поисковым работам в этом регионе. Однако из-за сложных условий и плохой погоды привели к уменьшению активности поисков. В департаменте шерифа отметили, что, несмотря на потепление, многие районы остаются недоступными из-за крутой местности, а некоторые из них покрыты слоем снега и льда.

Брат Джулиана Сэндса рассказал, что актер любил ходить в горы, в том числе на длинные дистанции. 65-летний актер прошел более 430 км, приняв участие в походе под названием Пеннинский путь. Сэндс проходил до 50 км в день.

Британский актер известен по ролям в таких постановках как "Комната с видом", "24", "Смолвиль", а также играл с Дэниелом Крейгом в фильме "Девушка с татуировкой дракона".

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