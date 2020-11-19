Названо имя «Женщины года» по версии журнала Billboard

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Светлана Шкурупий
Американское
издание Billboard определило победительницу в номинации "Женщина 2020 года". Этот
почетный титул достался 28-летней хип-хоп исполнительнице Cardi B. Поклонников
удивил такой выбор редакции.
Cardi B (фото из открытых источников)
В
журнале заявили, что на протяжении 2020 года певица Cardi B активно работала,
ее композиция "WAP", выпущенная в августе, стала лидером в чарте Billboard Hot
100. Песня собрала 93 млн стрим-потоков, 125 тыс. цифровых загрузок
и 11,6 млн радиопрослушиваний.
Помимо
этого, исполнительница совместно с американским брендом Reebok выпустила
коллекцию спортивной одежды и обуви. А еще Cardi B активно выражала свою
политическую позицию и даже хотела стать "частью Конгресса".
Многие
пользователи были удивлены тем, что именно Cardi B заслужила звание "Женщина
года". Певица же на своем Instagram-аккаунте опубликовала видеообращение, в
котором рассказала, что люди не видят и половины того, что она делает. Знаменитость
объяснила, что занимается благотворительностью и встречается с чиновниками,
чтобы обсудить важные проблемы населения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Cardi B подарила своему мужу на день рождение холодильник с "зеленью".
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