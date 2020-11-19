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Названо имя «Женщины года» по версии журнала Billboard

Выбор редакции журнала удивил поклонников

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американское издание Billboard определило победительницу в номинации "Женщина 2020 года". Этот почетный титул достался 28-летней хип-хоп исполнительнице Cardi B. Поклонников удивил такой выбор редакции.

Названо имя «Женщины года» по версии журнала Billboard

Cardi B (фото из открытых источников)

В журнале заявили, что на протяжении 2020 года певица Cardi B активно работала, ее композиция "WAP", выпущенная в августе, стала лидером в чарте Billboard Hot 100.  Песня собрала 93 млн стрим-потоков, 125 тыс. цифровых загрузок и 11,6 млн радиопрослушиваний.

Помимо этого, исполнительница совместно с американским брендом Reebok выпустила коллекцию спортивной одежды и обуви. А еще Cardi B активно выражала свою политическую позицию и даже хотела стать "частью Конгресса".

Многие пользователи были удивлены тем, что именно Cardi B заслужила звание "Женщина года". Певица же на своем Instagram-аккаунте опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что люди не видят и половины того, что она делает. Знаменитость объяснила, что занимается благотворительностью и встречается с чиновниками, чтобы обсудить важные проблемы населения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Cardi B подарила своему мужу на день рождение холодильник с "зеленью".


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Источник: https://www.eonline.com/news/1210370/cardi-b-perfectly-shuts-down-backlash-over-billboards-woman-of-the-year-title
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