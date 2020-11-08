Названо имя самой матерящейся актрисы Голливуда

Британский сайт BuzzBingo провел интересное исследование, проанализировал, какие голливудские актрисы чаще всего используют в кинофильмах ненормативную лексику. И лидером рейтинга оказалась 37-летняя звезда "Тихого места" и "Грани будущего" Эмили Блант.

кадр из фильма "Девушка в поезде"

Голливудская знаменитость материлась в кинолентах 81 раз, при чем 33 раза в драматическом триллере "Девушка в поезде" (2016 год). Второе место в рейтинге заняла звезда фильма "Пассажиры" Дженнифер Лоуренс, она использовала 75 матерных слов. Недалеко от нее ушла Лесли Манн, сыгравшая в комедии "Другая женщина". Актриса произнесла в своих кинолентах 70 ругательств.

В списке еще оказались Милла Кунис, которая материлась в фильмах 65 раз, а также лауреатка "Золотого глобуса" Вайнона Райдер — у нее 66 матерных выражений.

К слову, представители портала составили рейтинг на основе 3500 сценариев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самым матерящимся актером Голливуда стал 36-летний Джона Хилл, который запомнился зрителям по таким кинофильмам, как "Мачо и ботан" и "Парни со стволами".

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