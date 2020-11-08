kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.11.2020

BTC/USD

14894.00

ETH/USD

438.00

LTC/USD

59.47

НБУ 08.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Названо имя самой матерящейся актрисы Голливуда
commentss НОВОСТИ Все новости

Названо имя самой матерящейся актрисы Голливуда

Эта актриса побила рекорд по сквернословию

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Британский сайт BuzzBingo провел интересное исследование, проанализировал, какие голливудские актрисы чаще всего используют в кинофильмах ненормативную лексику. И лидером рейтинга оказалась 37-летняя звезда "Тихого места" и "Грани будущего" Эмили Блант.

Названо имя самой матерящейся актрисы Голливуда

кадр из фильма "Девушка в поезде"

Голливудская знаменитость материлась в кинолентах 81 раз, при чем 33 раза в драматическом триллере "Девушка в поезде" (2016 год). Второе место в рейтинге заняла звезда фильма "Пассажиры" Дженнифер Лоуренс, она использовала 75 матерных слов. Недалеко от нее ушла Лесли Манн, сыгравшая в комедии "Другая женщина". Актриса произнесла в своих кинолентах 70 ругательств.

В списке еще оказались Милла Кунис, которая материлась в фильмах 65 раз, а также лауреатка "Золотого глобуса" Вайнона Райдер — у нее 66 матерных выражений.

К слову, представители портала составили рейтинг на основе 3500 сценариев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самым матерящимся актером Голливуда стал 36-летний Джона Хилл, который запомнился зрителям по таким кинофильмам, как "Мачо и ботан" и "Парни со стволами". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzbingo.com/bingo-games/profanity-on-film/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ