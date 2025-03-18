Называл Россию "Божьим государством".: что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ

18 марта стало известно о смерти Бедроса Киркорова – отца Филиппа Киркорова, так же поддерживающего путинский режим.

Умер Бедрос Киркоров (фото из открытых источников)

Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет в собственном доме. Несмотря на свой солидный возраст и то, что он родился в Болгарии, он активно поддерживал политику Владимира Путина и оправдывал вторжение России в Украину.

В одном из интервью российским пропагандистским СМИ Киркоров-старший заявил, что Крым является "исконно русской землей".

"Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои роты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно", – говорил он.

Также он выражал поддержку войне, заявляя, что у России были "веские основания для защиты" так называемых "ДНР" и "ЛНР", и открыто одобряли нападение РФ на Украину.

Кроме этого, российский телеканал НТВ обнародовал высказывание Киркорова об Иосифе Сталине, к которому он испытывал симпатию.

Он неоднократно выражал поддержку войне, называя Россию "Божьим государством".

"Вы отправитесь в русскую церковь, почувствуете запах горящих свечей и русского православия. Именно с Богом Россия всегда побеждала. Победим и в этот раз", – заявлял Киркоров, оправдывая агрессию РФ.

Бедрос Киркоров также получил награду из рук Владимира Путина, когда ему присвоили звание "Народный артист России". "Я очень тронут вашим вниманием, что мой скромный труд в течение 50 лет работы в России оценен так высоко", – сказал он тогда, как сообщало РИА Новости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер Бедрос Киркоров . 18 марта стало известно о смерти отца российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова – Бедроса Киркорова.

Об этом Киркоров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Позже была названа причина смерти артиста, восхищавшегося Сталиным, поддерживал российскую агрессию против Украины и открыто выражал пророссийские взгляды. По данным российских СМИ, Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца. Эту информацию подтвердила представительница его сына Екатерина Успенская в комментарии для РИА Новости.