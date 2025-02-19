"Не дает двигаться": у известного украинского певца серьезные проблемы со здоровьем

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Лиля Воробьева
Украинский певец Kishe (Андрей Свирский) активно занимается спортом и плаванием, что является не только способом поддерживать хорошую физическую форму, но и важной частью его реабилитации в борьбе с непростым недугом.
Андрей Кише (фото из открытых источников)
В интервью для ЖВЛ Представляет артист рассказал, что в последнее время у него обострились проблемы со спиной, которые беспокоят его еще с 2003 года. Пока он не может свободно передвигаться, и только уколы обезболивающих дают возможность ходить без тростника.
15 лет назад артист уже перенес операцию по устранению проблемы, однако теперь ему нужно новое хирургическое вмешательство. Как сам Свирский говорит, ему необходимы шесть болтов и четыре титановых дуги. Впрочем, пока у него нет средств для проведения операции, поэтому пытается поддерживать состояние здоровья благодаря спорту и музыке.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская актриса борется за жизнь в реанимации. Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская находится в больнице и борется за жизнь.Как сообщает издание "Обозреватель", 17 февраля, в день своего рождения, актриса попала в реанимацию киевской больницы. В столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в ее честь, однако принимать поздравления вместо нее пришлось ее родной сестре. По словам сестры актрисы, сейчас состояние Раисы Недашковской удалось стабилизировать, однако она все еще остается под наблюдением врачей.
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