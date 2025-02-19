"Не дает двигаться": у известного украинского певца серьезные проблемы со здоровьем

Украинский певец Kishe (Андрей Свирский) активно занимается спортом и плаванием, что является не только способом поддерживать хорошую физическую форму, но и важной частью его реабилитации в борьбе с непростым недугом.

Андрей Кише (фото из открытых источников)

В интервью для ЖВЛ Представляет артист рассказал, что в последнее время у него обострились проблемы со спиной, которые беспокоят его еще с 2003 года. Пока он не может свободно передвигаться, и только уколы обезболивающих дают возможность ходить без тростника.

"Это механическая вещь, которая не дает мне полноценно двигаться, бегать, прыгать. Но я могу быть полезным в других вещах, потому даю концерты. В сущности, с этой болезнью сталкивается каждый четвертый человек на планете. Таким образом, мы расплачиваемся за наше сидение, вождение, беспомощную и неправильную осанку", – отметил Kishe.

15 лет назад артист уже перенес операцию по устранению проблемы, однако теперь ему нужно новое хирургическое вмешательство. Как сам Свирский говорит, ему необходимы шесть болтов и четыре титановых дуги. Впрочем, пока у него нет средств для проведения операции, поэтому пытается поддерживать состояние здоровья благодаря спорту и музыке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская актриса борется за жизнь в реанимации. Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская находится в больнице и борется за жизнь.

Как сообщает издание "Обозреватель", 17 февраля, в день своего рождения, актриса попала в реанимацию киевской больницы. В столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в ее честь, однако принимать поздравления вместо нее пришлось ее родной сестре. По словам сестры актрисы, сейчас состояние Раисы Недашковской удалось стабилизировать, однако она все еще остается под наблюдением врачей.