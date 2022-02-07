Не хотел расставаться: бывшая жена Меладзе рассказала о его изменах с Брежневой

Экс-жена известного продюсера Константина Меладзе Яна Сумм рассказала о сложном периоде в своей жизни, когда еще у ее мужа был роман с Верой Брежневой. Она вспомнила об этом во время программы "Наедине со всеми", пишет ТСН.

Константин Меладзе (фото из открытых источников)

Тогда Яна не прогадала, что подозревала Меладзе в измене. Догадки подтвердились, когда она взяла в руки его телефон.

Как отметила гостья программы, она тогда набрала номер соперницы. Сказала, что не будет ее ни унижать, ни упрекать. Но она просто хотела знать, какие отношения после всего – искренние или нет – в ее семье. Брежнева тогда сказала ей ложь. Что, мол, у них скорее родительские отношения, дружеские. Что композитор – для нее просто наставник.

Яна не осуждает Брежневу, желавшую в то время сохранить свой брак с предпринимателем Михаилом Киперманом, от него даже в 2009 году она родила дочь Сару. Но через три года он распался. Говорили, что именно из-за тайного романа Брежневой с Меладзе.

Она не прогадала в то время. Благоверный ее предал. И она решила уйти от него сама. Поставить точку и остановить этот любовный треугольник.

По словам экс-жены Меладзе, он думал, что от таких, как он, жены не уходят. И разводиться не желал. Но я потребовала отдельное проживание. Не запретила ему видеться с детьми. Выражаю ему благодарность, что он отпустил ее из этой адской эмоциональной ситуации. И сам ушел быстро, без лишних оскорблений. Я наконец-то успокоилась, поняла, что нужно жить и дышать. И наконец почувствовала себя сильнее.

Она отметила, что процесс с разводом затянулся. Потому что продюсер совершил ДТП, насмерть сбил молодую женщину. Именно ее противница пришла к ней в дом.

Первая жена Меладзе спросила ее откровенно: ради чего она сломала сколько судеб. Украла у нее почти десять лет счастливой жизни. А Брежнева ответила стандартно: мол, хотела, как лучше. Так что здесь, как говорится, без комментариев.

По словам Сумм, она решила, что не оставит лишнего времени, ни одного лишнего дня на весь этот процесс "духовности", который носит название "ВИА Гра".

Теперь Яна счастлива. Она вышла замуж за бизнесмена, которого зовут Олегом. Он обожает свою любимую и стал ее детям как родной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дочери Меладзе рассказала о непростых отношениях с Брежневой .





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