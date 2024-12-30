Не могут простить: россияне вспоминают появление Аллы Пугачевой на Рублевке в Новый год

Российская светская львица и пропагандистка Алена Кравец поделилась своим мнением о певице Алле Пугачевой, которая вместе с семьей покинула Россию в начале полномасштабной войны в Украине.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщила Кравец в разговоре с российскими пропагандистами, ранее Пугачева выступала на Рублевке на новогодних мероприятиях, получая за свои выступления 15-20 миллионов рублей.

Светская львица также отметила, что теперь Примадонна больше не приглашается на корпоративы, поскольку она попала в список запрещенных артистов в РФ.

"Просто само присутствие Пугачевой на вечеринке во время новогодних праздников было признаком престижа. Именно поэтому ей и платили по 20 миллионов за "фанерные" 4-5 песен. Но после того, как Пугачева предала свою Родину, мы больше не хотим о ней ничего слышать" ", — сказала Портня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам . Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева в стильном свитере показалась с младшей дочерью под елкой. Максим Галкин, известный российский юморист и публичный критик военной агрессии России против Украины, продолжает радовать своих поклонников теплыми семейными моментами. В канун Нового года на своей странице в Instagram он поделился фотографией, наполнившей сердца подписчиков радостью и праздничным настроением.

