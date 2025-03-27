Не сразу узнали: звезда "Москва слезам не верит" вышла в свет

Звезда советского кино Вера Алентова посетила церемонию прощания с недавно умершей русской актрисой Ларисой Голубкиной.

Вера Алентова (фото из открытых источников)

Впрочем, ее внешний вид вызвал недоумение у поклонников, ведь 83-летняя актриса настолько изменилась, что многие едва узнали ее. В русских медиа даже сравнивали ее образ с образом Джокера.

На похоронах Алентова пообщалась с журналистами. Некоторые издания отметили, что корреспонденты не сразу узнали ее.

Что я могу сказать? Идет наше поколение! Жаль, но это естественный процесс! У меня остались самые замечательные воспоминания. Мы виделись не так часто. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает", – сказала актриса.

Несмотря на возраст, Алентова продолжает активно работать и играть в театральных постановках.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ скончалась популярная актриса советского кино . 22 марта стало известно о смерти 85-летней звезды советского кино и вдовы популярного российского актера Андрея Миронова – Ларисы Голубкиной.

Как сообщают российские медиа, в последние годы актриса тяжело болела. В октябре 2024 года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови, после чего ей был назначен паллиативный уход. Из-за болезни Голубкина потеряла способность самостоятельно передвигаться и пользовалась инвалидной коляской. Она также имела проблемы со слухом и зрением и постоянно находилась под наблюдением сиделки.

За свою карьеру актриса сыграла в 38 фильмах. Она дебютировала в кино в 1962 году, исполнив роль Шурочки Азаровой в ленте Эльдара Рязанова Гусарская баллада, принесшая ей широкую популярность.

