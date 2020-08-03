Не узнать: похудевшая Адель поразила новой прической

Певица Адель | Vanityfair

Популярная певица Адель в мае 2020 года поразила поклонников стройной фигурой, ведь ей удалось похудеть на 45 килограмм. А теперь она похвасталась своей новой прической. Фотографию нового образа британская артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

32-летняя исполнительница позирует без макияжа и с волнистыми локонами. До этого, она ходила всегда с прямыми и красиво уложенными волосами. Певица одета в черные леггинсы и кофточку с длинными рукавом, на которой изображен принт в виде полумесяцев. Адель сфотографировалась на фоне клипе Бейонсе на ее песню Already, где она стоит в похожем наряде.

Таким образом, Адель поздравила американскую певицу с выходом ее визуального альбома Black Is King и поблагодарила ее за то, что она передает любовь через свое творчество.

К слову, пост звезды на сутки собрал около 4 млн лайков и положительные комментарии от поклонников.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Адель после развода с мужем лишилась роскошного дома, который приобрела за 10 млн долларов.

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