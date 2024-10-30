Не выдержала: Алла Пугачева снова обратилась к россиянам

Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

"О-о-о-о! Вы же мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится," — написала Пугачева.

Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.

Напомним, что "Комментарий" писали в РФ считают, что Кремль позволит вернуться домой певице, ушедшей "против" режима. Российская певица Ирина Нельсон, поддерживающая агрессивную политику России и вторжение в Украину, заявила, что Алла Пугачева, открыто критикующая политику Кремля, может вернуться в Россию после того, как ситуация "устаканится". Пугачева покинула Россию вместе со своей семьей в 2022 году, выразив свое несогласие с действиями правительства.

В интервью для российских пропагандистских СМИ Нельсон отметила, что президент РФ Владимир Путин якобы щедр и "позволит" Пугачевой вернуться. По ее словам, Путин не будет препятствовать возвращению артистов и, по ее мнению, Пугачева вернется, когда ситуация стабилизируется.

"Президент РФ Владимир Путин, по-моему, сказал, что мы не будем препятствовать никому. Он очень щедрый, у него любвеобильное сердце. Когда все устаканится, я думаю, она приедет", – заявила Нельсон.

