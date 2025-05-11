Российская певица Ирина Аллегрова, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, отказывается от концертов, избегает публичности и резко отвечает как журналистам, так и поклонникам. Как выяснилось, подобное поведение имеет под собой основание.

Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)

По сообщению российских пропагандистских СМИ, стало известно, почему артистка так себя ведет и какой у нее диагноз.

Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев сообщил, что находящаяся на пенсии Аллегрова просто состарилась.

"Все больше сил после 70 лет идет на поддержку имиджа. После 75 начинается время старческих перемен. Всем трудно. Многие просто отказываются уходить со сцены — теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена — как наркотик. Редко кому удается трезво оценивать свое состояние. Некоторые пытаются обмануть время." объяснил он проделки так называемой "безумной императрицы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица совсем сдала и не в силах выйти на сцену . Скандальная российская певица, поддерживающая режим Кремля, Ирина Аллегрова. Также она известна поддержкой полномасштабного вторжения России в Украину, заявила, что в 73 года уже не способна проводить полноценные концерты.

В комментарии пропагандистским российским медиа Аллегрова рассказала, что все чаще вынуждена отменять свои выступления, ведь у него нет физических сил для работы в привычном для себя режиме.

По словам исполнительницы, на последнем концерте она не смогла "хорошо себя показать". Теперь Аллегрова больше времени проводит с семьей, находится в своем загородном доме и занимается домашними делами, в частности увлекается выпечкой.

