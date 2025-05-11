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Лиля Воробьева
Российская певица Ирина Аллегрова, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, отказывается от концертов, избегает публичности и резко отвечает как журналистам, так и поклонникам. Как выяснилось, подобное поведение имеет под собой основание.
Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)
По сообщению российских пропагандистских СМИ, стало известно, почему артистка так себя ведет и какой у нее диагноз.
Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев сообщил, что находящаяся на пенсии Аллегрова просто состарилась.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица совсем сдала и не в силах выйти на сцену . Скандальная российская певица, поддерживающая режим Кремля, Ирина Аллегрова. Также она известна поддержкой полномасштабного вторжения России в Украину, заявила, что в 73 года уже не способна проводить полноценные концерты.В комментарии пропагандистским российским медиа Аллегрова рассказала, что все чаще вынуждена отменять свои выступления, ведь у него нет физических сил для работы в привычном для себя режиме.
По словам исполнительницы, на последнем концерте она не смогла "хорошо себя показать". Теперь Аллегрова больше времени проводит с семьей, находится в своем загородном доме и занимается домашними делами, в частности увлекается выпечкой.
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