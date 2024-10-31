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Неожиданный образ: Джилл Байден поразила гостей на вечеринке Хэллоуина в Белом доме

Хэллоуин в Белом доме: Джилл Байден в костюме панды и книга для каждого ребенка

сегодня, 17:24
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Черновалова Кристина

Джилл Байден появилась на праздновании Хэллоуина у Белого дома в костюме панды, чем приятно удивила гостей. Президент Джо Байден решил не экспериментировать и остался в классическом костюме, однако мероприятие запомнилось не только яркими костюмами, но и вниманием к образованию.

Неожиданный образ: Джилл Байден поразила гостей на вечеринке Хэллоуина в Белом доме

Хэллоуин в Белом доме: Первая леди в образе панды

В этом году Хэллоуин в Белом доме отметили с размахом. Среди гостей были дети военных и студенты, которых Первая леди пригласила больше узнать о магии чтения. У Джилл Байдена есть 40 лет опыта в педагогике, поэтому она решила сделать эту вечеринку не только веселой, но и полезной: дети слушали историю о "10 жутких тыкв" и получили книги в подарок.

Неожиданный образ: Джилл Байден поразила гостей на вечеринке Хэллоуина в Белом доме - фото 2

Выбор костюма панды Джилл Байден был не случайным. Ранее в октябре в Вашингтон вернулись панды, и Первая леди вместе с Национальным зоопарком поддержала это событие. Ее костюм стал неожиданным, но символическим выбором, придавшим празднику особого шарма.

Во время мероприятия дети получали сладости, которые президент лично бросал в их сумки, а Джилл Байден дарила им книги, поощряя к чтению даже в такой веселый день, как Хэллоуин.                                                         

На территории Белого дома были установлены праздничные декорации: образы их семейной кошки Виллоу, которая стала любимицей гостей, книги, большая оранжевая луна и другие элементы, создававшие волшебную атмосферу. Лозунгом вечера было "Читай в Белом доме".                                                             

Согласно ABC News, в этот вечер в Белый дом посетили около 8 тысяч гостей.                                                                  



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