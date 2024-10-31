Неожиданный образ: Джилл Байден поразила гостей на вечеринке Хэллоуина в Белом доме

Джилл Байден появилась на праздновании Хэллоуина у Белого дома в костюме панды, чем приятно удивила гостей. Президент Джо Байден решил не экспериментировать и остался в классическом костюме, однако мероприятие запомнилось не только яркими костюмами, но и вниманием к образованию.

Хэллоуин в Белом доме: Первая леди в образе панды

В этом году Хэллоуин в Белом доме отметили с размахом. Среди гостей были дети военных и студенты, которых Первая леди пригласила больше узнать о магии чтения. У Джилл Байдена есть 40 лет опыта в педагогике, поэтому она решила сделать эту вечеринку не только веселой, но и полезной: дети слушали историю о "10 жутких тыкв" и получили книги в подарок.

Выбор костюма панды Джилл Байден был не случайным. Ранее в октябре в Вашингтон вернулись панды, и Первая леди вместе с Национальным зоопарком поддержала это событие. Ее костюм стал неожиданным, но символическим выбором, придавшим празднику особого шарма.

Во время мероприятия дети получали сладости, которые президент лично бросал в их сумки, а Джилл Байден дарила им книги, поощряя к чтению даже в такой веселый день, как Хэллоуин.

На территории Белого дома были установлены праздничные декорации: образы их семейной кошки Виллоу, которая стала любимицей гостей, книги, большая оранжевая луна и другие элементы, создававшие волшебную атмосферу. Лозунгом вечера было "Читай в Белом доме".

Согласно ABC News, в этот вечер в Белый дом посетили около 8 тысяч гостей.