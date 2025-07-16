Невестка певицы из Украины опозорилась на всю РФ – что произошло

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но уже много лет живет и выступает в России и хранит молчание по поводу войны в Украине, поделилась в соцсетях новыми кадрами со своей невесткой Мелиссой Волынкиной.

Королева опубликовала видео, где Волынкина демонстрировала новую косметику артистки. Она произвела осмотр и похвалила средства, которые получила певица.

Впрочем, реакция подписчиков оказалась критической. Поклонники обратили внимание на неряшливый вид косметики и выразили свое недовольство.

"Почему так неряшливо? Можно же влажной салфеткой аккуратно все протереть";

"Мелисса могла бы и подготовить палетку к обзору";

"Как все грязно", — написали пользователи в комментариях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины жестко опозорилась на всю РФ . Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая сейчас проживает в России и публично поддерживает политику Кремля, появилась в смелом платье с глубоким вырезом.

На своей странице в социальных сетях Королева поделилась соответствующим фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, а также добавила к нему привлекшую дополнительное внимание подпись. На снимке певица позировала в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.

"В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко... В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз", — отметила она, ссылаясь на известных персонажей.

Но пользователи захейтили образ Королевой и написали много комментариев с критикой: "Что за вкус в одежде, где стиль? Живёт в цыганском лагере?"; "Как надоели эти люди"; "Зачем постельное белье на себя налепило";

