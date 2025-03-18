Невестка Ющенко показала самого маленького внука бывшего президента (ФОТО)

Елена Ющенко, невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, в августе 2022 подарила политику пятого внука. Младший член семьи Ющенко получил имя Андрей.

Елена Ющенко (фото из открытых источников)

Елена до сих пор практически не показывает малыша. Она тщательно скрывала свою беременность, а после рождения сына не делилась снимками, на которых можно было увидеть его личико. Только недавно ситуация несколько изменилась, хотя фотографии внука экспрезидента остаются редкостью.

Недавно Елена поделилась черно-белым фото Андрюши, на котором мальчик играет с воздушным шариком. Малыша она нежно называет светлячком.

Поддержала невестку и старшая дочь Виктора Ющенко – Виталина. В своем Instagram-блоге она также опубликовала несколько трогательных фотографий с племянником, назвав его зайчиком.

Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко – второго сына экспрезидента от его брака со Светланой Колесник. Пара вышла замуж в 2018 году, а через четыре года в их семье появился сын Андрей-младший. У Андрея-старшего также есть дочь Варвара (2010 г.р.) от первого брака с Елизаветой Ефросининой.

Елену хорошо приняли в семье Ющенко. Особенно она подружилась со старшей сестрой мужа – Виталиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь бывшего президента Украины показала редкое фото взрослой дочери. Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

В своем Instagram-блоге она поделилась нежными словами для Доменики и опубликовала ее фотографию.

"Доченька, сегодня наш особый день – твой 25-й День рождения! Ты стала взрослой, сильной, мудрой, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой, моим нежным ангелочком, которого я люблю всем сердцем", – написала Виталина.

