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Невозможно узнать: коллеги рассказали, как выглядит Заворотнюк после химиотерапии

Анастасия Заворотнюк больше не появляется на публике, а из дома выезжает только в больницу на процедуры

5 августа 2020, 10:45 comments632
Автор:

Виолетта Комаровская
Невозможно узнать: коллеги рассказали, как выглядит Заворотнюк после химиотерапии

Анастасия Заворотнюк. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости. Непоправимые коррективы в ее внешность внесла онкология, которую звезда сериала "Моя прекрасная няня" пытается побороть в течение года. Об этом рассказали коллеги и знакомые артистки, - пишет "Комсомольская правда". 

Самый большой урон по внешности актрисы нанесла химиотерапия, без которой Заворотнюк уже не обойтись, утверждают знакомые. 49-летняя знаменитость давно перестала быть той красавицей, которой привыкли видеть ее зрители на экранах. Из-за этого, в частности, звезда совсем не появляется на публике. 

"Она хорошо это понимает, и не хочет, чтобы публика видела ее такой. К сожалению, болезнь очень сильно ударила по ее внешности", - говорит Светлана Веселова, бывший реквизитор Московского театра имени Чехова.

По словам врачей Центральной клинической больницы, актриса сейчас живет дома. В больницу приезжает только на процедуры.

"Она очень сильно изменилась. Помните фото больной Жанны Фриске, когда она уже была на каталке? К сожалению, в данном случае происходит нечто подобное", - рассказал журналистам издания один из медиков. 

Вместе с тем по словам друзей, Заворотнюк пытается держать себя в руках и верит в лучшее.

"Она, безусловно, держится. Ухаживает за собой. Постоянно общается по телефону со своим батюшкой", - поделилась музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что муж Анастасии Заворотнюк выехал из России с близкой подругой артистки.


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