Нежная Барби: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости (Фото)

Язык
Coinspot 09.12.2020
BTC/USD
18278.29
ETH/USD
562.97
LTC/USD
76.57
НБУ 09.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Оля Полякова кардинально сменила имидж. Фото: polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова изменилась до неузнаваемости. Это подтвердили фотографии, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме. Эпатажная и скандальная певица превратилась в милую, хрупкую Барби. Даже самые ярые фанаты не сразу могут распознать, что на фото их кумир.
Поклонники пока не смогли определить, что именно изменилось в облике любимой певицы.
Фотографии были сделаны во время съемок программы "Маска". На снимках Оля Полякова одета в стильное мини-платье золотистого цвета. Певице сделали яркий макияж и присущую ей прическу.
Поклонники подметили, что в новом образе Полякова выглядит очень молодо.
Напоминаем, что ранее Оля Полякова в прямом эфире поссорилась с главой Минздрава Максимом Степановым из-за концерта во время карантина. Выступление Поляковой ко Дню учителя состоялся в Новобаварском районе Харькова в то время, когда город был в оранжевой зоне. Но сама певица утверждает, что она никаких правил не нарушала.
Также популярная украинская артистка Оля Полякова призналась, какие манипуляции проводит с лицом, чтобы кожа оставалась молодой и здоровой. Певица уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, но периодически обращается к специалистам бьюти-сферы, чтобы сделать уколы ботокса, который блокирует мышцы, тем самым предотвращая появление морщин. Это единственная манипуляция, которую Полякова делает со своим лицом. Кроме этого, артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.
Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько зарабатывает 14-летняя дочь певицы Оли Поляковой. По словам матери, девочка может прокормить семью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости