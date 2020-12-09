kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18278.29

ETH/USD

562.97

LTC/USD

76.57

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Нежная Барби: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Нежная Барби: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости (Фото)

Фанаты не понимают, что именно так кардинально изменило певицу

сегодня, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Нежная Барби: Оля Полякова изменилась до неузнаваемости (Фото)

Оля Полякова кардинально сменила имидж. Фото: polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова изменилась до неузнаваемости. Это подтвердили фотографии, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграме. Эпатажная и скандальная певица превратилась в милую, хрупкую Барби. Даже самые ярые фанаты не сразу могут распознать, что на фото их кумир.

Поклонники пока не смогли определить, что именно изменилось в облике любимой певицы.

"Я не пойму. Вы на себя перестали быть похожа. Что-то изменилось, а что именно, понять не могу", — написал под постом один из подписчиков Поляковой.

Фотографии были сделаны во время съемок программы "Маска". На снимках Оля Полякова одета в стильное мини-платье золотистого цвета. Певице сделали яркий макияж и присущую ей прическу.

Поклонники подметили, что в новом образе Полякова выглядит очень молодо.

Напоминаем, что ранее Оля Полякова в прямом эфире поссорилась с главой Минздрава Максимом Степановым из-за концерта во время карантина. Выступление Поляковой ко Дню учителя состоялся в Новобаварском районе Харькова в то время, когда город был в оранжевой зоне. Но сама певица утверждает, что она никаких правил не нарушала.

Также популярная украинская артистка Оля Полякова призналась, какие манипуляции проводит с лицом, чтобы кожа оставалась молодой и здоровой. Певица уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, но периодически обращается к специалистам бьюти-сферы, чтобы сделать уколы ботокса, который блокирует мышцы, тем самым предотвращая появление морщин. Это единственная манипуляция, которую Полякова делает со своим лицом. Кроме этого, артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько зарабатывает 14-летняя дочь певицы Оли Поляковой. По словам матери, девочка может прокормить семью.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CIjMzW5JN3T/?utm_source=ig_embed
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ