Никогда не было секса: Сергей Соседов неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным

Язык
BTC/USD
10899.83
ETH/USD
349.84
LTC/USD
47.23
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Яркий представитель российского шоу-бизнеса сделал неожиданное заявление. Он сказал, что между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой не может быть секса, а все их романтические отношения являются только игрой. Об этом Соседов заявил в своем интервью для издания "Собеседник", передает kp.
Сергей Соседов. Фото: sobesednik
Музыкальный критик уверен в том, что союз знаменитостей – это ничто иное, как деловые отношения. Он добавил, что эти двое вместе только потому, что им так выгодно.
Также Сергей Соседов добавил, что Алла Пугачева не хочет показывать обществу, какая она на самом деле. Ей нужно постоянно придерживаться своего образа, в котором она чувствует себя комфортно, уверен он.
СМИ довольно часто любят обсудить интимную жизнь Галкина и Пугачевой, потому как никто не знает, как дела обстоят на самом деле. Однако Галкин неоднократно говорил в своих интервью, что у него было много женщин его возраста, но когда он познакомился с Аллой, то они просто исчезли с его жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости