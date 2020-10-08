Никогда не было секса: Сергей Соседов неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным

Яркий представитель российского шоу-бизнеса сделал неожиданное заявление. Он сказал, что между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой не может быть секса, а все их романтические отношения являются только игрой. Об этом Соседов заявил в своем интервью для издания "Собеседник", передает kp.

Сергей Соседов. Фото: sobesednik

Музыкальный критик уверен в том, что союз знаменитостей – это ничто иное, как деловые отношения. Он добавил, что эти двое вместе только потому, что им так выгодно.

Также Сергей Соседов добавил, что Алла Пугачева не хочет показывать обществу, какая она на самом деле. Ей нужно постоянно придерживаться своего образа, в котором она чувствует себя комфортно, уверен он.

"Пугачевой нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу. Но я вам еще раз повторяю: Алла – это миф. Пять процентов того, что мы о ней знаем, не соответствует действительности", — убежден Сергей.

СМИ довольно часто любят обсудить интимную жизнь Галкина и Пугачевой, потому как никто не знает, как дела обстоят на самом деле. Однако Галкин неоднократно говорил в своих интервью, что у него было много женщин его возраста, но когда он познакомился с Аллой, то они просто исчезли с его жизни.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Алла Пугачева отмечает день рожденья на карантине.

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