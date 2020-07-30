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Нина Добрев сыграет главную роль в новом историческом триллере

Нина Добрев сыграет женщину, которая хочет спасти сестру из сумасшедшего дома

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Нина Добрев сыграет главную роль в новом историческом триллере

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев получила главную роль в триллере "Женщина 99". Об этом сообщает портал Deadline. Но актерская игра — не единственное, что свяжет звезду "Дневников вампира" с фильмом. Нина выступит продюсером проекта совместно с компанией Made Up Stories.

Исторический триллер "Женщина 99" основан на одноименном романе американской писательницы Грир Макаллистер расскажет о молодой женщине, чье стремление освободить сестру из сумасшедшего дома поставит под угрозу ее рассудок, безопасность и жизнь. 

Нина Добрев прокомментировала новую роль очень воодушевленно: "Эта роль в „Женщине 99“ стала для меня мечтой. Очень важно рассказывать истории, написанные женщинами, о женщинах, для женщин. К сожалению, история продолжает повторяться. Роман исследует темы социального неравенства и несправедливости, которые актуальны и через столетие после времени, описанного в романе", - сказала актриса.

К слову, когда выйдет новый фильм и на какой платформе (или канале), пока остается неизвестным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Нина Добрев решилась на бьюти-эксперимент.


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