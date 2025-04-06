logo

BTC/USD

79172.95

ETH/USD

1584.60

LTC/USD

71.37

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян

Алла Пугачева и Максим Галкин живут свою лучшую жизнь, чем не дают покоя некоторым россиянам

6 апреля 2025, 23:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Недавно Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на Кипре на моноспектакле Даниила Козловского, которого в России "отменили" из-за антивоенной позиции. Это событие активно обсуждали российские медиа, особенно учитывая якобы странное поведение Пугачевой во время выступления.

Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Однако после завершения спектакля певица, похоже, заметно подняла настроение. Вместе с Галкиным, официально признанным в РФ "иноагентом" за свою публичную поддержку Украины и критику российских властей, она зашла за кулис спектакля.

Там они пообщались с Козловским и даже сделали общую фотографию. На снимке Алла, Максим и Данило выглядят улыбающимися и радостными. "Снова премьера, снова успех. Поздравляем!" – написала Пугачева в своем Instagram-блоге.

Правда, подобная эмоциональность вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под фото многие пользователи, под влиянием российской пропаганды, осуждали супругов, называя их предателями и призывая лишить Пугачеву всех наград и имущества.

Вместе с тем нашлись и поклонники, которые поддержали певицу и высказали ей теплые слова.

Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева новым способом выразила свою гражданскую позицию . Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию РФ против Украины и вместе с семьей переехавшая в Израиль, выпустила две новые песни, вызвавшие бурное обсуждение среди россиян.

Одна из композиций посвящена матерям, потерявшим сыновей на войне, а другая затрагивает тему Второй мировой войны. Свое мнение по этому поводу высказал российский звукорежиссер Игорь Лалетин, комментируя ситуацию для российских пропагандистских СМИ. Он предположил, что таким образом певица может стремиться вернуться в Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DIEfrcAKtp6/
Теги:

Новости

Все новости