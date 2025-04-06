Новая порция негатива: фотография Пугачевой разозлила россиян

Недавно Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на Кипре на моноспектакле Даниила Козловского, которого в России "отменили" из-за антивоенной позиции. Это событие активно обсуждали российские медиа, особенно учитывая якобы странное поведение Пугачевой во время выступления.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Однако после завершения спектакля певица, похоже, заметно подняла настроение. Вместе с Галкиным, официально признанным в РФ "иноагентом" за свою публичную поддержку Украины и критику российских властей, она зашла за кулис спектакля.

Там они пообщались с Козловским и даже сделали общую фотографию. На снимке Алла, Максим и Данило выглядят улыбающимися и радостными. "Снова премьера, снова успех. Поздравляем!" – написала Пугачева в своем Instagram-блоге.

Правда, подобная эмоциональность вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под фото многие пользователи, под влиянием российской пропаганды, осуждали супругов, называя их предателями и призывая лишить Пугачеву всех наград и имущества.

Вместе с тем нашлись и поклонники, которые поддержали певицу и высказали ей теплые слова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева новым способом выразила свою гражданскую позицию . Российская певица Алла Пугачева, открыто осуждающая военную агрессию РФ против Украины и вместе с семьей переехавшая в Израиль, выпустила две новые песни, вызвавшие бурное обсуждение среди россиян.

Одна из композиций посвящена матерям, потерявшим сыновей на войне, а другая затрагивает тему Второй мировой войны. Свое мнение по этому поводу высказал российский звукорежиссер Игорь Лалетин, комментируя ситуацию для российских пропагандистских СМИ. Он предположил, что таким образом певица может стремиться вернуться в Россию.