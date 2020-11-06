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Новым агентом 007 станет темнокожая женщина

Линч сообщает, что ее «Джеймс Бонд» будет правдоподобным и несколько неуклюжим персонажем

сегодня, 22:50
Автор:

Диденко Светлана

Британская актриса Лашана Линч подтвердила, что она станет новым Агентом 007.

Новым агентом 007 станет темнокожая женщина

Фото: kanalukraina.tv

Впервые слухи о новом Джеймсе Бонде в исполнении афрбританской актрисы всколыхнула фанатов культового кино о британском спецагента. На актрису посыпались оскорбления, ведь такое "революционное" решение режиссеров не всем пришлось по вкусу.

В новом интервью для издания Harper's Bazaar UK, Линч подтвердила, что она действительно станет первой чернокожей женщиной, которая получила звание Агента 007. Актриса рассказала журналу, как эмоционально готовилась к неминуемой и страшной реакции. Она отгородилась от соцсетей и постоянно напоминала себе, что комментарии интернет-троллей не касаются ее лично. Просто публика была шокирована поразительными изменениями любимого персонажа. 

"Если бы на моем месте была другая чернокожая женщина, которая получила эту роль, было бы то же самое. Она бы страдала от нападений сторонников и прошла через такие же издевательства, как и я ", сообщает Лашана Линч.

В фильме "Не время умирать" к ее персонажу Наоми перейдет титул Агента 007, пока Джеймс Бонд будет в сосланы на Ямайке. Линч сообщает, что ее "Джеймс Бонд" будет правдоподобным, несколько неуклюжим персонажем, но это точно будет переосмысление канонического образа.

Стоит добавить, что в своем блоге в Instagram актриса потихоньку приоткрывает завесу со съемок фильма.

Напомним, "Комментарии" сообщали о смерти Шона Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда.


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Источник: https://www.esquire.com/entertainment/movies/a34585204/lashana-lynch-new-007-james-bond-no-time-to-die/
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