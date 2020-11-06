Новым агентом 007 станет темнокожая женщина

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Диденко Светлана
Британская актриса Лашана Линч подтвердила, что она станет новым Агентом 007.
Фото: kanalukraina.tv
Впервые слухи о новом Джеймсе Бонде в исполнении афрбританской актрисы всколыхнула фанатов культового кино о британском спецагента. На актрису посыпались оскорбления, ведь такое "революционное" решение режиссеров не всем пришлось по вкусу.
В новом интервью для издания Harper's Bazaar UK, Линч подтвердила, что она действительно станет первой чернокожей женщиной, которая получила звание Агента 007. Актриса рассказала журналу, как эмоционально готовилась к неминуемой и страшной реакции. Она отгородилась от соцсетей и постоянно напоминала себе, что комментарии интернет-троллей не касаются ее лично. Просто публика была шокирована поразительными изменениями любимого персонажа.
В фильме "Не время умирать" к ее персонажу Наоми перейдет титул Агента 007, пока Джеймс Бонд будет в сосланы на Ямайке. Линч сообщает, что ее "Джеймс Бонд" будет правдоподобным, несколько неуклюжим персонажем, но это точно будет переосмысление канонического образа.
Стоит добавить, что в своем блоге в Instagram актриса потихоньку приоткрывает завесу со съемок фильма.
Напомним, "Комментарии" сообщали о смерти Шона Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда.
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