Новый парень Меган Фокс впервые показал их совместное фото

Голливудская актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер больше не скрывают своего романа. Пара активно дает интервью и уже публикует совместные фото в сети. И первая фотография была довольно пикантной.

До сих пор Колсон Бейкер и Меган Фокс избегали публикации совместных кадров, хотя пара неоднократно и натыкалась на папарацци и предстала вместе в клипе артиста. Однако 28 июля влюбленные решили больше не скрывать свои отношения от подписчиков в сети: на Instagram-странице певца появилось первое совместное фото с его избранницей.

На черно-белой фотографии Колсон Бейкер и Меган Фокс обнялись, показав в камеру языки. Пикантность кадра добавлял образ актрисы: она предстала перед поклонниками в топе и юбке.

"Ждал целую вечность, чтобы снова тебя найти", – написал Колсон Бейкер под фото.





Фотография вызвала шквал комментариев в сети. Поклонники Колсона Бэйкера сразу же начали поздравлять его и восхищаться его новыми отношениями. В то же время Меган Фокс воздержалась от публичных комментариев и пока не спешит публиковать подобные фото на своей странице.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Меган Фокс "застукали" за поцелуем с рэпером.

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