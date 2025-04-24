Новый украинский паспорт Ани Лорак: в МИДе сделали заявление

В апреле этого года российские медиа распространили слухи о том, что предавшей Украину Ани Лорак якобы смогла получить новый украинский паспорт. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эти сообщения и объяснило, удалось ли исполнительнице обновить свои документы.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Пропагандистские источники заявили, что в 2025 году певица, молча поддерживающая российскую агрессию против Украины, оформила новые украинские документы, чтобы в дальнейшем иметь возможность выступать в России. Более того, российские медиа утверждали, что для этого артистка уезжала за границу, ведь на территории РФ нет украинских дипломатических учреждений. По их словам, она якобы обратилась в украинское консульство в Армении.

Также в российских изданиях сообщалось, что Лорак даже отказалась от упоминания имени отца в своих новых документах, ссылаясь на изменения в украинских паспортах. Но эта информация не соответствует действительности. Журналисты ТСН обратились в Министерство иностранных дел с просьбой прояснить ситуацию.

В министерстве заверили, что распространенная информация ложна. Там провели тщательную проверку и установили, что Ани Лорак не возобновляла паспорт.

"Министерство иностранных дел Украины опровергает эту информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на эту ситуацию, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылались российские СМИ", — говорится.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак тайком обновила паспорт Украины . Певица Ани Лорак тайно обновила свой паспорт. Новые данные она предоставила налоговой, чтобы и дальше зарабатывать на концертах в стране-агрессорке.

Сделать это проживающей в России певице было сложно, ведь у РФ нет украинских посольств. Для обновления паспорта Лорак пришлось ехать за границу, пишет издание "Фокус". Вероятно, для возобновления паспорта пришлось уезжать в другую страну, журналисты предположили, что это могли быть Грузия или Армения. Однако точной информации, где Лорак получил новый паспорт, нет.