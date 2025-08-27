Обколотые: певиц, предавших Украину, высмеяли в России

В России высмеяли бывших украинок, так называемых певиц Ани Лорак и Анну Асти, открыто поддержавших страну-агрессора в ее войне против Украины и продолжающих выступать перед российской публикой, демонстрируя ей свою приверженность.

Ани Лорак и Асти (фото из открытых источников)

Эти артистки появились на проходящем в Казани музыкальном фестивале "Новая волна". Они позировали на фоне баннера события, а российские пропагандистские медиа назвали их "Дева и Царица".

Впрочем, сами российские любители поп-музыки не поделили восхищение журналистов и высказались о бывших украинках в достаточно саркастической форме, не щадя едких комментариев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец рассказал, почему Ани Лорак изменила Украине . Народный артист Украины Иво Бобул поделился своим мнением относительно певицы-предательницы Ани Лорак и объяснил, почему, по его убеждению, она переехала в Российскую Федерацию.

Он отметил, что хорошо помнит артистку с начала ее творческого пути. Он считает, что Лорак уехала из Украины и ныне хранит молчание о полномасштабной войне не из-за денег, а из-за определенных жизненных обстоятельств.

"Я помню ее маленькую совсем. Мне очень жаль, что так с ней произошло. Она очень хорошая певица, очень мощная. Если окунуться в то, почему она уехала, то есть вопросы. Может, она бы и не поехала, если бы здесь было по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей хоть ехать? то или за то — это не хорошо. Позорить — это не хорошо", — сказал Иво Бобул в интервью ТСН.UA.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что Ани Лорак официально получила гражданство России. Ей был выдан российский паспорт 9 июня, в то время как заявление на обретение гражданства страны-агрессорки певица подала еще в феврале 2024 года.

