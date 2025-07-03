Очень тяжелое состояние: в РФ заговорили о здоровье Пугачевой

В российском медиапространстве снова активизировались спекуляции вокруг жизни Аллы Пугачевой, которая после полномасштабного вторжения России в Украину уехала из страны и открыто не поддерживает действия Кремля.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В этот раз ряд изданий опубликовал высказывания психологов, пытавшихся сделать выводы о психоэмоциональном состоянии артистки, ссылаясь исключительно на ее фотографии. Один из таких "экспертов" Андрей Ланг заявил, что Пугачева якобы находится в "глубокой депрессии" из-за того, что не может вернуться в Россию: "Проблема будет усугубляться, поскольку для нее, кажется, обратного пути нет. Она сама загнала себя в ловушку", – сказал он.

Однако никаких подтверждений этого предположения нет. Сама Пугачева никак не комментирует подобные заявления российских СМИ. Известно, что вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми она живет за границей, активно путешествует и продолжает публичную жизнь.

Следует напомнить, что Пугачева одним из первых среди представителей российского шоу-бизнеса осудила войну в Украине, после чего стала объектом многочисленных атак в российском информационном поле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева вышла на связь и обратилась к своим врагам . 15 апреля Алла Пугачева отметила свой 76-й день рождения громкой вечеринкой, на которой она в красном платье упорно танцевала под греческую музыку. Праздник, судя по всему, удался на славу — Примадонна вышла на связь со своими поклонниками только через два дня.

В видеообращении, которое она опубликовала впоследствии, Пугачева поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника и поздравил ее, в том числе и тех, кто специально приехал из-за границы. Не обошла вниманием и своих оппонентов — им тоже достались улыбка и слова благодарности.

