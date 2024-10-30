Один из главных актеров "Эмили в Париже" намекнул на выход из сериала: в чем причина

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Черновалова Кристина
Лукас Браво, которого многие знают как шеф-повара Габриэля из сериала "Эмили в Париже", сделал неожиданное заявление. Актер, ставший известным благодаря этому проекту, выразил свое недовольство тем, как меняется его герой. Именно поэтому Браво размышляет над тем, чтобы покинуть проект.
Лукас Браво намекнул, что пятый сезон «Эмили в Париже» может быть без него
В интервью Independent актер рассказал, что сценаристы заставляют Габриэля принимать решения, с которыми он не согласен. Браво даже пошутил, что его герой "превращается в гуакамоле".
Актер признался, что ему стало тяжело работать над сериалом, поскольку у него есть ограниченная свобода на съемочной площадке.
"Мы не можем изменить даже малейшие детали – ни слова, ни эмоции," – рассказывает Лукас. Он пытался донести свои предложения до создателей сериала, но его идеи не нашли поддержки.
Контракт Браво истекает после четвертого сезона, и он не уверен, хочет ли продолжать работу дальше. По словам актера, он устал играть подавленного Габриэля, когда вокруг происходят веселые события. Тем не менее, он надеется, что сценаристы смогут изменить развитие сюжета.
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