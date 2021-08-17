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Одного из нобелевских лауреатов обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Инцидент произошел в 1965 году

сегодня, 09:05
Автор:

Татьяна Каптур

Нобелевского лауреата и музыканта Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. Событие произошло 56 лет назад.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.                                                                                                        

Одного из нобелевских лауреатов обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Боб Дилан, музыкант, нобелевский лауреат - фото из открытых источников

В Нью-Йоркский суд поступило заявление от женщины, которая утверждает, что Дилан совершил над ней сексуальное насилие в 1965 году, когда ей было 12 лет.                                                                                                                                                                                                               

В иске указывается, что действия совершались в одном из номеров Нью-Йоркcкого отеля Chelsea Hotel. Звезда рок-н-ролла якобы в течение шести недель насиловал девушку, обеспечивая её алкоголем и наркотиками. Ситуация продолжалась в период с апреля по май.

"Заявление 56-летней давности не имеет никакого отношения к правде и мы будем решительно защищаться", — отвечал на вопросы журналистов адвокат музыканта.

Напомним, что сам нобелевский лауреат является не только музыкантом, но и поэтом, актёром и писателем. Нобелевскую премию 80-летний Дилан получил в 2016 году за вклад в американскую поэзию.                                                                                             

Свою награду музыкант получил с формулировкой "за создание нового поэтического направления в великой Американской традиции".

Ранее "Комментарии" писали, что на сына Елизаветы ІІ подали в суд за изнасилование.                                                                          


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nobelevskogo-laureata-boba-dilana-obvinili-1629167452.html
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