Одного из нобелевских лауреатов обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Нобелевского лауреата и музыканта Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. Событие произошло 56 лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Боб Дилан, музыкант, нобелевский лауреат - фото из открытых источников

В Нью-Йоркский суд поступило заявление от женщины, которая утверждает, что Дилан совершил над ней сексуальное насилие в 1965 году, когда ей было 12 лет.

В иске указывается, что действия совершались в одном из номеров Нью-Йоркcкого отеля Chelsea Hotel. Звезда рок-н-ролла якобы в течение шести недель насиловал девушку, обеспечивая её алкоголем и наркотиками. Ситуация продолжалась в период с апреля по май.

"Заявление 56-летней давности не имеет никакого отношения к правде и мы будем решительно защищаться", — отвечал на вопросы журналистов адвокат музыканта.

Напомним, что сам нобелевский лауреат является не только музыкантом, но и поэтом, актёром и писателем. Нобелевскую премию 80-летний Дилан получил в 2016 году за вклад в американскую поэзию.

Свою награду музыкант получил с формулировкой "за создание нового поэтического направления в великой Американской традиции".

Ранее "Комментарии" писали, что на сына Елизаветы ІІ подали в суд за изнасилование.

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