Огненная бестия: Ким Кардашьян шокировала сменой имиджа

HayDzayn

39-летняя американская красотка Ким Кардашьян любит экспериментировать со своей внешностью и удивлять публику новыми яркими образами. На этот раз знаменитость опубликовала в своем Instagram-Stories видео, продемонстрировав новый цвет волос.

Ким Кардашьян нравится примерять на себе разные образы, и поэтому для фотосессий она использует различные парики, накладные челки и другие атрибуты, которые позволяют временно сменить внешность. Но на этот раз звезда решила всех удивить и покрасила волосы в самый модный цвет этого сезона - темно-красный. А ее стилист Ким Эпплтон подтвердил, что знаменитость действительно сменила имидж, и на ее преображение он потратил несколько часов. Но благодаря каким средствам был достигнут такой эффект он не назвал.

К слову, новый образ Ким смотрится очень эффектно и ярко, правда, звезда не осветляла и не красила корни, чтоб не повредить их, только "обновила" локоны.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда Ким Кардашьян тратит на свою внешность ежемесячно более 160 тысяч долларов.





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