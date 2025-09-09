logo

Охота продолжается: в России после Меладзе принялись уничтожать дочь Пугачевой
НОВОСТИ

Охота продолжается: в России после Меладзе принялись уничтожать дочь Пугачевой

Дочь Пугачевой выступит в Израиле.

9 сентября 2025, 00:45
Автор:
Лиля Воробьева

Российскую певицу Кристину Орбакайте, которая до сих пор воздерживается от прямых заявлений по агрессивной войне, снова обвиняют в скрытой поддержке Украины.

Охота продолжается: в России после Меладзе принялись уничтожать дочь Пугачевой

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

18 сентября артистка, фактически прекратившая выступать в России, примет участие в ежегодном фестивале "Звуки моря" в израильском городе Ашдод. Российские медиа уже выразили возмущение тем, что название фестиваля оформлено в цветах украинского флага.

Кроме того, журналисты выяснили, что организацией мероприятия занимается журналист и продюсер Борис Белодубровский, открыто выступающий против войны в Украине и давний друг Орбакайте.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения дочь Аллы Пугачевой разместила в Instagram черный квадрат с подписью "Только мирного неба! Нет войне!", но впоследствии удалила этот пост. Позже Орбакайте заявила, что ее семье неприятны "все эти события".

Также "Комментарии" писали о том, что российские пропагандистские медиа обвинили с певца Валерия Меладзе в возможном спонсировании Вооруженных Сил Украины. Исполнителю, публично не выражавшему своей позиции по вторжению РФ в Украину, могут предоставить статус иностранного агента или даже лишить гражданства.

По данным росСМИ, юбилейный тур Меладзе, приуроченный к 30-летию его творческой карьеры и 60-летнему юбилею, организуют компании, которые поддерживают Украину и перечисляют средства на нужды ВСУ. Европейской частью тура занимается Best Events Europe, проводящий концерты в Европе для российских артистов-"иноагентов" Оксимирона, Максима Галкина и группы "Би-2". Кроме того, через проект Bravo Vip эта же компания продвигает украинских исполнителей "Океан Эльзы" и Монатика. Организация концертов в США также имеет украинский след. Продажа билетов занимается компанией Show Impulse, владелец которой открыто поддерживает Украину. Более того, эта фирма проводила благотворительные мероприятия по сбору средств на помощь ВСУ, в частности, на протезы для военных.



