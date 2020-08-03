Ольга Фреймут показала редкие фото с мужем

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Светлана Шкурупий
Телеведущая Ольга Фреймут | kp.ua
Экс-ведущая программы "Ревизор" Ольга Фреймут отправилась со своим супругом и детьми на отдых в Турцию. Она редко делится с подписчиками семейными кадрами, но в этот раз сделала исключение и очаровала сеть яркими и счастливыми снимками в Instagram.
Известно, что телеведущая проводит свой отпуск на курорте Белек, расположенном на побережье Средиземного моря. На кадрах знаменитость позирует вместе с мужем Владимиром Локотком, демонстрируя свой нежный и элегантный образ. Для прогулки Ольга выбрала плиссированную юбку мятного цвета и белую майку, а свой лук подчеркнула черным клатчем на цепочке и балетками.
Помимо фотографий с мужем, телеведущая показала милые кадры с дочерью Евдокией и сыном Валерием, а вот старшей дочери Златы на снимках нет.
Напомним, что телеведущая и автор развлекательных проектов Ольга Фреймут рассказала о своем главном занятии на карантине. Знаменитость призналась, что скучать ей не пришлось.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эпатажная украинская артистка MARUV показала редкое фото с мужем Александром.
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