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Ольга Фреймут показала редкие фото с мужем

Ольга Фреймут отдыхает с семьей в Турции

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Ольга Фреймут показала редкие фото с мужем

Телеведущая Ольга Фреймут | kp.ua

Экс-ведущая программы "Ревизор" Ольга Фреймут отправилась со своим супругом и детьми на отдых в Турцию. Она редко делится с подписчиками семейными кадрами, но в этот раз сделала исключение и очаровала сеть яркими и счастливыми снимками в Instagram.

Известно, что телеведущая проводит свой отпуск на курорте Белек, расположенном на побережье Средиземного моря. На кадрах знаменитость позирует вместе с мужем Владимиром Локотком, демонстрируя свой нежный и элегантный образ. Для прогулки Ольга выбрала плиссированную юбку мятного цвета и белую майку, а свой лук подчеркнула черным клатчем на цепочке и балетками. 

Помимо фотографий с мужем, телеведущая показала милые кадры с дочерью Евдокией и сыном Валерием, а вот старшей дочери Златы на снимках нет. 

Напомним, что телеведущая и автор развлекательных проектов Ольга Фреймут рассказала о своем главном занятии на карантине. Знаменитость призналась, что скучать ей не пришлось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эпатажная украинская артистка MARUV показала редкое фото с мужем Александром.


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