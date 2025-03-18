Олег Ляшко расстается с Роситой: кто стал инициатором

Стало известно, что вскоре 52-летний бывший депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии, а ныне командир батальона беспилотных систем Олег Ляшко станет холостяком. От него ушла жена Росита Сайранен, с которой он состоял в отношениях 26 лет.

Олег Ляшко с женой

Как сообщают СМИ, инициатором развода стала Ростик – так Ляшко нежно называл свою жену. Интересно, что процесс начался еще в сентябре 2024 года.

Известно, что Ляшко официально женился на Росито только через 20 лет отношений. Еще шесть лет они состояли в законном браке.

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другая не надо, нам нужна самая лучшая", — тогда сказал Ляшко.

У них есть двое детей – 22-летняя дочь Владислава и 4-летний сын Александр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший нардеп, а сейчас (известно по состоянию на 15 октября – ред.) командир батальона беспилотных систем 63-й ОМБР Олег Ляшко впервые за три года вышел на связь и обратился к украинцам.

Он подверг критике тех украинцев, которые покупают новые автомобили.

"Почти три года я не выходил в эфир, потому что физически на это нет возможности, почти круглосуточно убиваем здесь пид*расов. И сейчас только что убили троих, прямо минуту назад. Но прочитал сообщение, просто не сдержался, чтобы несколько секунд об этом сказать.

Укравтопром сообщил, что в прошлом году украинцы потратили 125 миллиардов гривен на приобретение новых автомобилей. На 18 процентов больше, чем в 2023 году.

У меня этой ночью пид*расы обстреляли одну из позиций, сожгли авто и два больших дрона. За прошедшую неделю мы потеряли три авто в результате работы пид*рских FPV. Эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто, бентли-х*ентли и всякую другую х*ровину, вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт, где транспорт — расходный материал, ежедневно его убивают" — говорит Олег Ляшко.