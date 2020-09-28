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Главная Новости Звезды персона Олег Винник временно сошел с дистанции "Танцев со звездами": у певца диагностировали COVID-19
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Олег Винник временно сошел с дистанции "Танцев со звездами": у певца диагностировали COVID-19

Вместе с Винником коронавирусом заболела его партнерша по танцполу Елена Шоптенко

28 сентября 2020, 01:05
Автор:

Екатерина Белоброва

Воскресный выпуск шоу "Танцы со звездами" прошел без участия пары Олега Винника и Елены Шоптенко, так как у обоих обнаружен коронавирус. Об этом сообщает агентство "РБК-Styler", ссылаясь на ведущего передачи Юрия Горбунова. 

Олег Винник временно сошел с дистанции "Танцев со звездами": у певца диагностировали COVID-19

Кроме того, он добавил, что врачи диагностировали у Винника двойную пневмонию.

Заметим, что это уже не первая пара на шоу "Танцы со звездами", которых временно уводит с дистанции пандемия COVID-19. Например, COVID-19 заставил дистанционно танцевать Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об откровениях украинской артистки, которая призналась, что в делах сердечных рассуждает как ее российская коллега Алла Борисовна Пугачева.  Так, Jerry Heil уверена в том, что пройдет еще пару лет и у нее совсем не останется никаких требований к будущему парню. Она добавила, что будет довольна, если в ее жизни появится простой мужик, который будет ее любить и понимать.

"Я просто думаю, что может я как Алла Пугачева. Что может мой чувак еще не родился просто", — делится знаменитость. 


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