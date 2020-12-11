Олимпийская чемпионка из Чехии засветила свои прелести для Playboy (ФОТО)

Неоднократная олимпийская чемпионка по биатлону чешка Габриэла Коукалова снялась для журнала Playboy. О событии сообщает CNN Prima News.

На откровенную съемку Габриэла согласилась из-за благотворительности. Фото из открытых источников

Не только ответственная на спортивной арене, но и привлекательная — подобные эпитеты часто звучали в сторону Коукаловой. И хотя спортсменка утверждает, что предложение от журнала Playboy ее удивило, отказываться она не стала.

Причина — в благотворительности. Завершив свою спортивную карьеру в 2019 году, Габриэла Коукалова участвовала в различных проектах. В частности, она основала фонд "Габи", благодаря которому поддерживает людей с пищевыми расстройствами поведения. Бывшая биатлонистка утверждает, что сама имела подобные проблемы, поэтому очень хорошо понимает, чего стоит посторонняя помощь.

"Фотографии [для Playboy — ред.] не только порадуют читателей, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, с которыми я столкнулась лично. Мы хотели бы собрать четверть миллиона крон, что поможет поддержать деятельность моего фонда", — объясняет Коукалова свое участие в съемках.

Журнал с фотографиями олимпийской чемпионки увидит свет уже 17 декабря.

Кроме этого, фотографии Коукаловои будут использованы в создании календаря на 2021 год, который выйдет ограниченным тиражом. Его цена составит 555 крон, а приобрести его можно на сайте спецпроекта hithit. Все вырученные от продажи деньги, как уже отмечалось, будут направлены на благотворительность.

Фотографом, перед объективом которого обнажилась Габриэла Коукалова, стала Ленка Хаташова.

Для справки. Свою первую победу Коукалова получила в спринтерской гонке в Поклюке 2012 года. На Олимпийской олимпиаде-2014, состоявшейся в Сочи, спортсменка завоевала три медали: две бронзы — в смешанной эстафете и масстарте на 12,5 км, и одно серебро — в эстафете 4х6 м.

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