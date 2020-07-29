Оля Полякова похвасталась фигурой в откровенном купальнике

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Светлана Шкурупий
Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась сексуальной фигурой в откровенном купальнике. В частности, акцентировала внимание на длинных стройных ногах.
Оля Полякова в очередной раз продемонстрировала, что является одной из самых сексуальных женщин современной эстрады. Она, не стесняясь, показывает свои прелести широкой аудитории. На личной странице в Instagram она опубликовала чрезвычайно горячее фото, которое увидели почти два с половиной миллиона ее подписчиков.
Артистка распространила фотографию, где показала роскошное тело. Она соблазнительно позировала в откровенном купальнике, который имел принт американского флага. Знаменитость стала на цыпочки и таким образом показала стальной пресс. Обольстительный бюстгальтер подчеркнул пышную грудь звезды, а трусики с высокой посадкой сделали акцент на длинных стройных ногах "королевы ночи".
"На даче! Иду готовить кабачковую икру", – шутливо подписала снимок певица.
В комментариях подписчики отмечают, что Оля имеет невероятно красивую фигуру и пытаются узнать секрет ее стройности.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в новом фильме Оля Полякова станет мужчиной.
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