По словам певицы-запроданки Ани Лорак, которая до сих пор так и не поддержала свою страну, она встретила свою иностранную любовь. Каролина вспомнила, что Исаака Виджрака встретила на Ибице. Об этом сообщают российские СМИ.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Именно этот иностранец помог Ани Лорак преодолеть сложное время, когда она порвала все связи со своим бывшим мужем.

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"Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и вообще находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", — рассказала звездная исполнительница.

При этом Виджрак тоже не скрывает свою любовь к звездной исполнительнице.

"Любовь в отношениях — это высшее искусство... Нелегко овладеть необходимыми навыками, чтобы стать художником собственного сердца. Но если вы справились и прошли этот квест, нужный человек найдет вас, притянется... Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь ани", — сказал нынешний избранник Лорак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак рассекретила нового возлюбленного . Опальная исполнительница Ани Лорак открыла своего бойфренда. Его зовут Исаак Виджрак. Исходя из информации, указанной в социальных сетях, избранник певицы-изменницы — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель позитивной кармы". СМИ проанализировали страницы в социальных сетях сети красивого иностранца. В блогах Исаака есть информация, что он живет на Ибице. Недавно он обнародовал радостные семейные фото с женой и детьми, однако сейчас находится в объятиях певицы Лорак. При этом в начале этого года предательница обнародовала в социальных сетях кадры, где есть Виджрак. Она там отметила, что ее поклонников ждет "начало чего-то нового".