Он сгнил, лежа в постели: Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках

Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал некоторые подробности смерти актера Армена Джигарханяна. Он уверил, что 85-летний актер скончался в ужасных страданиях, буквально сгнивая от пролежней.

ФОТО: Из открытых источников

"Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", – заявил юморист, рассказывая о причине развода с женой Еленой Степаненко.

Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября на 86-ом году жизни. Причинами, по которым его сердце остановилось, стали возрастные болезни.

Вокруг новости о смерти известного актера развелось много разговоров и слухов, в частности о завещании умершей знаменитости. После смерти Джигарханяна было раскрыто содержание его завещания — единственным наследником народного артиста СССР Армена Джигарханяна является его приемный сын Степан. Ранее артист составлял завещание, в котором упоминал свою ныне бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, однако позднее его отменил.

Недавно "Комментарии" сообщали о том, что 35-летняя российская актриса, модель и певица Алена Кравец заявила, что готова родить от скончавшегося народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По словам знаменитости, Армен Джигарханян в свое время приезжал в элитный центр планирования семьи, расположенный на Рублевке, чтобы заморозить свои сперматозоиды. Поэтому актриса хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы родить ребенка от гениальной личности.





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