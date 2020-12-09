Он сгнил, лежа в постели: Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках

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Елизавета Черных
Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал некоторые подробности смерти актера Армена Джигарханяна. Он уверил, что 85-летний актер скончался в ужасных страданиях, буквально сгнивая от пролежней.
ФОТО: Из открытых источников
Народный артист СССР, актер Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября на 86-ом году жизни. Причинами, по которым его сердце остановилось, стали возрастные болезни.
Вокруг новости о смерти известного актера развелось много разговоров и слухов, в частности о завещании умершей знаменитости. После смерти Джигарханяна было раскрыто содержание его завещания — единственным наследником народного артиста СССР Армена Джигарханяна является его приемный сын Степан. Ранее артист составлял завещание, в котором упоминал свою ныне бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, однако позднее его отменил.
Недавно "Комментарии" сообщали о том, что 35-летняя российская актриса, модель и певица Алена Кравец заявила, что готова родить от скончавшегося народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По словам знаменитости, Армен Джигарханян в свое время приезжал в элитный центр планирования семьи, расположенный на Рублевке, чтобы заморозить свои сперматозоиды. Поэтому актриса хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы родить ребенка от гениальной личности.
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