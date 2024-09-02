Кинг снова поддержал Украину: россияне не будут рады его словам

Популярный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на одну из самых больших атак по территории России, которая произошла 1 сентября. По словам Кинга, россияне заслуживают этого, ведь сами начали войну против Украины.



Писатель Стивен Кинг. Фото из открытых источников

1 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что якобы сбило 158 беспилотников в 15 регионах России. Несмотря на заявление об уничтожении большинства целей в сеть попали фото и видео попаданий дронов по энергетическим объектам РФ, в частности, были атакованы две станции ГРЭС — одна в Московской области, а другая в Тверской. Кроме того, сообщалось о пожаре на Московском НПЗ.

На эти события отреагировал Стивен Кинг, заявивший, что россияне получают то, что заслужили.

"Россияне получают свою порцию дерьма, и они этого заслуживают. В конце концов, это они все это начали", — написал Стивен Кинг в соцсети X.

Стивен Кинг – американский писатель, популярный своими произведениями в стиле ужасов, фэнтези и мистика. С начала полномасштабного вторжения неоднократно демонстрировал поддержку Украины, в частности, появлялся в одежде с украинскими надписями или символикой, а также желал окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг предложил закончить войну в Украине оригинальным способом.

Также "Комментарии" писали о том, что после очередной российской ракетной атаки по Украине у Зеленского пригрозили России. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, враг почувствует ответ Украины. А руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко отметил непонимание Путина, что Украина будет наращивать удары по территории России.







