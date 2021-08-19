Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров: наибольшие гонорары в 2021 году

Популярное издание Variety обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Так, почетное первое место досталось Дэниелу Крэйгу, звезде Бондианы. Актеру заплатили 100 млн долларов за две части нашумевшего детективного фильма "Достать ножи", передает OBOZREVATEL.

Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров - фото из открытых источников

Крэйгу удалось опередить таких голливудских звезд, как Дуэйн Джонсон (Скала), Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и других знаменитостей. Таким образом первая пятерка самых высокооплачиваемых кинозвезд выглядит так:

- Дэниэл Крэйг – 100 млн долларов (сиквелы "Достать ножи")

- Дуэйн Джонсон – 50 млн долларов ("Красный")

- Уилл Смит – 40 млн долларов ("Король Ричард")

- Дэнзел Вашингтон – 40 млн долларов ("Дьявол в деталях")

- Леонардо Ди Каприо – 30 млн долларов ("Не смотри вверх")

В списке также оказались Марк Уолберг, получивший 30 млн долларов за роль в фильме "Правосудие Спенсера", Дженифер Лоуренс, которая заработала 24 млн долларов за фильм "Не смотри вверх", Джулия Роббертс, которая получила 25 млн долларов за роль в киноленте "Оставь мир позади", Сандра Булок и Райан Гослин, гонорар которых составил 20 млн долларов за фильмы "Затерянный город D" и "Серый человек" соответственно.

В материале нашего издания также можно прочитать, кто стал самыми высокооплачиваемыми знаменитостями в социальной сети Instagram.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дэниэл Крэйг ошарашил признанием, что не собирается оставлять своим троим детям наследство. Об этом сообщает издание The sun. Знаменитость, чье состояние на сегодня оценивают в около 125 млн фунтов стерлингов (более 146 млн долларов) заявил, что придерживается поговорки, которая гласит, что "если умрешь богатым, значит умрешь неудачником".





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