logo
Русский Українська

BTC/USD

44269.04

ETH/USD

2984.42

LTC/USD

164.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров: наибольшие гонорары в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров: наибольшие гонорары в 2021 году

На первом месте звезда Бондианы и фильма "Девушка с татуировкой дракона" Дэниэл Крэйг

сегодня, 13:46
Автор:

Елизавета Черных

Популярное издание Variety обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров Голливуда. Так, почетное первое место досталось Дэниелу Крэйгу, звезде Бондианы. Актеру заплатили 100 млн долларов за две части нашумевшего детективного фильма "Достать ножи", передает OBOZREVATEL.

Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров: наибольшие гонорары в 2021 году

Опубликован список самых высокооплачиваемых голливудских актеров - фото из открытых источников

Крэйгу удалось опередить таких голливудских звезд, как Дуэйн Джонсон (Скала), Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и других знаменитостей. Таким образом первая пятерка самых высокооплачиваемых кинозвезд выглядит так: 

- Дэниэл Крэйг – 100 млн долларов (сиквелы "Достать ножи")

- Дуэйн Джонсон – 50 млн долларов ("Красный")

- Уилл Смит – 40 млн долларов ("Король Ричард")

- Дэнзел Вашингтон – 40 млн долларов ("Дьявол в деталях")

- Леонардо Ди Каприо – 30 млн долларов ("Не смотри вверх")

В списке также оказались Марк Уолберг, получивший 30 млн долларов за роль в фильме "Правосудие Спенсера", Дженифер Лоуренс, которая заработала 24 млн долларов за фильм "Не смотри вверх", Джулия Роббертс, которая получила 25 млн долларов за роль в киноленте "Оставь мир позади", Сандра Булок и Райан Гослин, гонорар которых составил 20 млн долларов за фильмы "Затерянный город D" и "Серый человек" соответственно. 

В материале нашего издания также можно прочитать, кто стал самыми высокооплачиваемыми знаменитостями в социальной сети Instagram. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дэниэл Крэйг ошарашил признанием, что не собирается оставлять своим троим детям наследство. Об этом сообщает издание The sun. Знаменитость, чье состояние на сегодня оценивают в около 125 млн фунтов стерлингов (более 146 млн долларов) заявил, что придерживается поговорки, которая гласит, что "если умрешь богатым, значит умрешь неудачником". 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/nazvanyi-samyie-bolshie-gonoraryi-gollivudskih-zvezd-v-2021-godu-ves-spisok.htm?_gl=1*3lpmoy*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTM1ODIxMi4xNDkuMS4xNjI5MzU4MjI0LjA.&_ga=2.109094855.330036003.162903
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ