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Лиля Воробьева
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Мария Захарова, представительница МИД России, известная своей агрессивной риторикой в отношении Украины, посетила похороны Бедроса Киркорова, состоявшиеся 21 марта в Москве.
На церемонии Захарова выступила с речью, в которой снова затронула тему пропагандистского "объединения народов". Она заявила, что Бедрос Киркоров якобы "возложил свою жизнь" на это дело, а также отметила его вклад в сохранение в Болгарии памятника "Алеше".
В то же время в социальных сетях россияне начали активно комментировать появление Захаровой, обращая внимание на ее поведение. Некоторые пользователи призвали ее прекратить злоупотреблять алкоголем.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России хоронят Бедроса Киркорова . 21 марта, в России проходят похороны отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова. О его смерти стало известно 18 марта. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет из-за осложнений пневмонии.На отпевание прибыли многие российские артисты, в частности, Стас Михайлов, хирург Тимур Хайдаров (с женой), посол Болгарии в России Атанас Кристин и Анита Цой. Попрощаться с Бедросом Киркоровым приехали главные спикеры Кремля Мария Захарова и Дмитрий Песков.
Сам Филипп Киркоров появился на церемонии вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Певец неоднократно вспоминал, что в момент смерти матери он находился на гастролях и не смог быть рядом. По его словам, ситуация повторилась снова.
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