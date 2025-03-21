Мария Захарова (фото из открытых источников)

Мария Захарова, представительница МИД России, известная своей агрессивной риторикой в отношении Украины, посетила похороны Бедроса Киркорова, состоявшиеся 21 марта в Москве.

На церемонии Захарова выступила с речью, в которой снова затронула тему пропагандистского "объединения народов". Она заявила, что Бедрос Киркоров якобы "возложил свою жизнь" на это дело, а также отметила его вклад в сохранение в Болгарии памятника "Алеше".

В то же время в социальных сетях россияне начали активно комментировать появление Захаровой, обращая внимание на ее поведение. Некоторые пользователи призвали ее прекратить злоупотреблять алкоголем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России хоронят Бедроса Киркорова . 21 марта, в России проходят похороны отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова. О его смерти стало известно 18 марта. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет из-за осложнений пневмонии.

На отпевание прибыли многие российские артисты, в частности, Стас Михайлов, хирург Тимур Хайдаров (с женой), посол Болгарии в России Атанас Кристин и Анита Цой. Попрощаться с Бедросом Киркоровым приехали главные спикеры Кремля Мария Захарова и Дмитрий Песков.

"Це унікальна людина була, він пройшов усю війну, ветеран війни, людина мистецтва. Мало, напевно, хто знає, що він був один із тих, хто відстоював пам'ятник Альоші. Він підняв громадськість, щоб не дати цей пам'ятник знести, підтримував талановитих і молодих людей. Дійсно була унікальна людина. Тому вважаю своїм обов'язком із ним попрощатися",- Дмитро Пєсков.

Сам Филипп Киркоров появился на церемонии вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Певец неоднократно вспоминал, что в момент смерти матери он находился на гастролях и не смог быть рядом. По его словам, ситуация повторилась снова.