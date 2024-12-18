"Опустошила кошелек": друзья спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем

Директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Тренер отметил, что бывший спортсмен потерял все, чего достигал в течение жизни.

Янис Тимма (фото из открытых источников)

Как сообщает издание "StarHit", за последние годы Тимма испытал серьезные личные и профессиональные трудности, повлиявшие на его психологическое состояние. Шенхофс упомянул, что карьера Яниса начиналась очень успешно.

"Янис был обычным парнем из бедной семьи, его жизнь стартовала с нуля. Он постепенно строил карьеру, которая привела его к большим контрактам, например, в клубе 'Химки'. Но знакомство с Анной Седоковой, к сожалению, стало поворотным" моментом в его жизни", — поделился тренер.

Шенхофс также отметил, что после завершения отношений с Седоковой спортсмен остался в сложном положении: без работы, финансов и поддержки. "Его карьера закончилась, а отношения с родными испортились. Он уничтожен как человек", — добавил он.

Бывшие коллеги Тиммы вспоминают его как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь другим.

Освещение таких событий подчеркивает важность поддержания психического здоровья и роли близких в сложных моментах жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне обвиняют Седокову в смерти бывшего супруга. Спортсмен и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма оставил послание певице перед своей смертью. Как сообщают российские СМИ, тело спортсмена обнаружили в центре Москвы, на улице Сергея Макеева. Предварительно, Тимма совершил самоубийство. Одни источники утверждают, что он находился в бизнес-отеле, другие — в хостеле.

По имеющейся информации, Янис снял номер в старом пятиэтажном здании. Его бездыханное тело обнаружил местный житель, который сразу сообщил об этом правоохранительным органам. В настоящее время ведется следствие, а детали инцидента пока нет в открытом доступе.

