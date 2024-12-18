logo

BTC/USD

99470.57

ETH/USD

3556.72

LTC/USD

104.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Опустошила кошелек": друзья спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем
commentss НОВОСТИ Все новости

"Опустошила кошелек": друзья спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем

Седокова разбила не только сердце Янису Тимме, а лишила его всего

18 декабря 2024, 22:45 comments4188
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Тренер отметил, что бывший спортсмен потерял все, чего достигал в течение жизни.

"Опустошила кошелек": друзья спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем

Янис Тимма (фото из открытых источников)

Как сообщает издание "StarHit", за последние годы Тимма испытал серьезные личные и профессиональные трудности, повлиявшие на его психологическое состояние. Шенхофс упомянул, что карьера Яниса начиналась очень успешно.

"Янис был обычным парнем из бедной семьи, его жизнь стартовала с нуля. Он постепенно строил карьеру, которая привела его к большим контрактам, например, в клубе 'Химки'. Но знакомство с Анной Седоковой, к сожалению, стало поворотным" моментом в его жизни", — поделился тренер.

Шенхофс также отметил, что после завершения отношений с Седоковой спортсмен остался в сложном положении: без работы, финансов и поддержки. "Его карьера закончилась, а отношения с родными испортились. Он уничтожен как человек", — добавил он.

Бывшие коллеги Тиммы вспоминают его как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь другим.

Освещение таких событий подчеркивает важность поддержания психического здоровья и роли близких в сложных моментах жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне обвиняют Седокову в смерти бывшего супруга. Спортсмен и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма оставил послание певице перед своей смертью. Как сообщают российские СМИ, тело спортсмена обнаружили в центре Москвы, на улице Сергея Макеева. Предварительно, Тимма совершил самоубийство. Одни источники утверждают, что он находился в бизнес-отеле, другие — в хостеле.

По имеющейся информации, Янис снял номер в старом пятиэтажном здании. Его бездыханное тело обнаружил местный житель, который сразу сообщил об этом правоохранительным органам. В настоящее время ведется следствие, а детали инцидента пока нет в открытом доступе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/novosti/trener-timmy-za-10-dnei-do-ego-konchiny-on-unichtozhen-kak-chelovek-karera-razrushena-koshelek-opustoshen-6138373/
Теги:

Новости

Все новости